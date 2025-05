アニメ化企画始動！comic LAKE『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』

一迅社のWEBマンガ誌「comic LAKE」にて連載の『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』が、更新分で完結を迎えました。

一迅社のWEBマンガ誌「comic LAKE」にて連載の『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』(漫画:白梅ナズナ/原作:まきぶろ/キャラクター原案:紫 真依)が、更新分で完結を迎えた!

また、本作『悪役令嬢の中の人』のアニメ化企画が始動します。

■『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』堂々完結!

コミカライズ版第6巻は6月25日(水)発売!

とあるRPG系乙女ゲームの悪役令嬢レミリアに転生した「エミ」は、ゲームのヒロイン「星の乙女」により努力虚しく断罪されてしまった。

エミの冤罪を晴らすため、そこに現れたのは中から見守っていた本来のレミリアで――。

本物の悪役による復讐劇が始まる!

シリーズ累計発行部数200万部突破(※電子書籍含む)の話題作!

物語の結末を描いたコミカライズ版最新第6巻は2025年6月25日(水)発売!

■『悪役令嬢の中の人』アニメ化企画始動!

ノベル『悪役令嬢の中の人』およびコミカライズ版『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』を原作としたアニメ化企画が始動、プロトタイプビジュアルを公開しました。

『悪役令嬢の中の人』プロトタイプビジュアル

アニメ化企画につきましては続報をお待ち下さい!

■『悪役令嬢の中の人』公式Xオープン!

『悪役令嬢の中の人』公式Xを開設しました。

ノベル、コミカライズ版の情報はもちろん、本日発表されたアニメ化企画についても順次情報を発信予定です。

■書籍情報

・『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』 第6巻

漫画:白梅ナズナ 原作:まきぶろ キャラクター原案:紫 真依

発売日:2025年6月25日(水)

価格:720円(税抜)

ISBN:978-4-7580-2924-7

■作品情報

『悪役令嬢の中の人』

著:まきぶろ イラスト:紫 真依

一迅社ノベルス 刊

原作ノベル第1巻〜第2巻 好評発売中!

悪役令嬢の中の人_ノベル

『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐します〜』

漫画:白梅ナズナ 原作:まきぶろ キャラクター原案:紫 真依

連載:comic LAKE

コミカライズ版第1巻〜第5巻 好評発売中!

悪役令嬢の中の人_コミカライズ

(C)白梅ナズナ・まきぶろ・紫 真依/一迅社

(C)まきぶろ・紫真依/一迅社

(C)まきぶろ・一迅社/「悪役令嬢の中の人」製作委員会

