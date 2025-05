噛むほどにあふれる肉の旨みが、口いっぱいに広がる！気取らないガッツリステーキ「リブアイキャップステーキフェア」

「気取らないガッツリステーキ」では、2025年6月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「リブアイキャップステーキフェア」を開始!

「気取らないガッツリステーキ」では、2025年6月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店舗フェアメニューとして「リブアイキャップステーキフェア」を開始しました。

牛1頭からわずか約1%しか取れない希少部位『リブアイキャップ』は、リブロースの中でも特に柔らかく、きめ細やかな肉質と濃厚な旨みが特徴です。

この希少な部位を、ビーフインパクトでは豪快な厚切りステーキで提供。

ジューシーでとろけるような口当たりは、まさに“肉好きのための逸品”です。

噛むほどにあふれる肉の旨みが、口いっぱいに広がります。

数量限定での提供です。

販売価格:ランチタイム 【200g】1,750円 (税込1,925円)

【300g】2,550円 (税込2,805円)

ディナータイム【200g】1,700円 (税込1,870円)

【300g】2,550円 (税込2,805円)

※ランチタイムは、カットステーキでの提供となります。

さらにランチタイムでは羽釜の炊き立てライス、サラダ、スープ付き。

ランチタイム限定でライスのおかわり自由となっています!

BEEF IMPACTではご飯にもこだわります。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を100%使用。

羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供致します。

ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です。

全店で導入している自慢の羽釜ご飯

◆『リブアイキャップステーキフェア』概要

開催期間:2025年6月1日(日)〜7月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗:炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報:炭焼ステーキ BEEF IMPACT -ビーフインパクト-

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはHPまたはお近くのビーフインパクト店舗までお問い合わせください。

◆BEEFIMPACTとは

「気取らないガッツリステーキ」をコンセプトに厳選した赤身の肉を炭火でこんがりと焼き上げ、レアで素早く提供しています。

提供する全ての肉にこだわり、厳選した肉を大胆豪快に、低価格で提供しています。

1号店のビーフインパクト狸小路店

