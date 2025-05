ウィーン・フィルやヨーヨー・マなど、 豪華なラインナップで芸術の秋を盛り上げる！中京テレビクリエイション『第43回名古屋クラシックフェスティバル』

中京テレビクリエイションは、『第43回名古屋クラシックフェスティバル』を2025年9月2日(火)『ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 with 牛田智大』を皮切りに、2026年1月23日(金)『ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル』まで全6公演を愛知県芸術劇場コンサートホール・大ホールにて開催いたします。

中京テレビクリエイション『第43回名古屋クラシックフェスティバル』

中京テレビクリエイションは、『第43回名古屋クラシックフェスティバル』を2025年9月2日(火)『ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 with 牛田智大』を皮切りに、2026年1月23日(金)『ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル』まで全6公演を愛知県芸術劇場コンサートホール・大ホールにて開催いたします。

全公演を通じて同じ席で鑑賞できるMY SEAT(全6公演通し券)は売り切れ間近!

各公演チケットは現在好評発売中。

ウィーン・フィル、ヨーヨー・マなど、完売必至公演が目白押し!

誰もが耳にしたことのあるクラシックの名曲を、一流のアーティストによる迫力ある生演奏で体感してみませんか?

<満を持してフェスティバル初登場、牛田智大!>

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 with 牛田智大(うしだともはる/ピアノ)

9月2日(火)18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール

聴く人の心を突き動かし震えさせるほどの独自の音楽性を持つ牛田智大のショパンと、交響曲の中で最も有名なひとつ「新世界より」という名曲プログラム!

ショパンの国で学び、ショパンの音楽を独自の美しい音で表現して聴衆を魅了し続ける牛田智大。

牛田智大

指揮:アンナ・スウコフスカ-ミゴン

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

<円熟の境地、ヨーヨー・マの無伴奏!>

ヨーヨー・マ 無伴奏チェロ・リサイタル

9月19日(金)18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール

チェロが語る、ヨーヨー・マの世界!

チェロ界を代表するだけでなく、クラシック界のスーパースターのヨーヨー・マ。円熟の境地、19年ぶりとなる至高の無伴奏を心ゆくまで楽しめます。

ヨーヨー・マ

<「世界の」藤田真央、フェスティバル初登場!>

チョン・ミョンフン 指揮

ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団

藤田真央(ピアノ)

9月26日(金)18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール

魂が共鳴する、一夜の奇跡!

若き才能と世界最高峰チョン・ミョンフン指揮×ミラノ・スカラ座フィル。時代を揺さぶる豪華共演をお楽しみください!

藤田真央

指揮:チョン・ミョンフン

ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団

<世界に冠たるウィーン・フィル、降臨!>

ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2025

大和ハウス Special

クリスティアン・ティーレマン指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

11月6日(木)18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール

世界に冠たるウィーン・フィル、名古屋に降臨!

ドイツ・オーストリア音楽の真髄を体現する巨匠と、世界最高峰のオーケストラによる豪華共演が、聴衆を圧倒的な音楽体験へと誘います!

ティーレマンによる重厚なドイツ音楽、シューマンとブラームス!

指揮:クリスティアン・ティーレマン

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

<古代エジプトの悲恋を描く、豪華絢爛な歴史スペクタクル!>

ウクライナ国立歌劇場オペラ

「アイーダ」

2026年1月18日(日)15:00開演 愛知県芸術劇場大ホール

凱旋行進曲が響きわたる!歌劇「アイーダ」

古代エジプトの悲恋を描く、豪華絢爛な歴史スペクタクル!

ウクライナ国立歌劇場による歌劇「アイーダ」が、迫真の歌唱と華麗な舞台美術により、重厚かつ感動的に繰り広げられる!

迫真の歌唱と華麗な舞台美術により、重厚かつ感動的に繰り広げられる「アイーダ」!

ウクライナ国立歌劇場が贈る、壮大なスケールのグランドオペラ!

ウクライナ国立歌劇場オペラ「アイーダ」(1)

ウクライナ国立歌劇場オペラ「アイーダ」(2)

ウクライナ国立歌劇場オペラ「アイーダ」(3)

<ショパン・コンクール優勝、各賞独占から20年!深化する至高のピアニズム。>

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル

2026年1月23日(金)18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール

音が息づく、心が響く。ラファウ・ブレハッチ、至高のピアノ

ショパン国際ピアノコンクールで満場一致の優勝を飾り各賞を総なめの偉業から20年!いまや厳かな風格さえ漂う名ピアニストのいまを、リサイタルでしっかりと感じてください!

ラファウ・ブレハッチ(1)

ラファウ・ブレハッチ(2)

【開催概要】

■公演タイトル

第43回名古屋クラシックフェスティバル

■開催日時

<全6公演>

2025年9月2日(火)18:45開演

『ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 with 牛田智大(うしだともはる/ピアノ)』

2025年9月19日(金)18:45開演

『ヨーヨー・マ 無伴奏チェロ・リサイタル』

2025年9月26日(金)18:45開演

『チョン・ミョンフン 指揮

ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 藤田真央(ピアノ)』

2025年11月6日(木)18:45開演

『ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2025

大和ハウス Special

クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団』

2026年1月18日(日)15:00開演

『ウクライナ国立歌劇場オペラ「アイーダ」』

2026年1月23日(金)18:45開演

『ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル』

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウィーン・フィルやヨーヨー・マなど、 豪華なラインナップで芸術の秋を盛り上げる!中京テレビクリエイション『第43回名古屋クラシックフェスティバル』 appeared first on Dtimes.