林芽亜里プロデュース！ジョイフル恵利「coffret de bouquet(コフレドゥブーケ)」

ジョイフル恵利「coffret de bouquet(コフレドゥブーケ)」

【予約】 受付中

【対象店舗】 全国のジョイフル恵利

【対象成人年度】 2026年、2027年、2028年成人の方

【レンタル情報】 購入フルセット、新品オーダーレンタル

ジョイフル恵利は、人気モデル・林芽亜里さんがプロデュースする新作振袖ブランド「coffret de bouquet(コフレドゥブーケ)」をリリースしました。

全8着です。

■coffret de bouquet(コフレドゥブーケ)とは

フランス語で“宝石箱”を意味する「コフレ」と、“花束”を意味する「ブーケ」を組み合わせたネーミング。

振袖を纏う一生に一度の記念日が、まるで宝石のように輝き、花束のように華やかに彩られるようにとの想いが込められています。

■デザインの特徴

カラフルなブーケやリボンなど女の子の憧れと大好きを詰め込んだ、カワイイの最上級振袖。

林芽亜里さん自身がデザインの選定に関わり、トレンド感のあるカラーや繊細な刺繍、上品な小物使いにこだわりました。

ダリアやカスミソウなどの洋花をブーケのようにあしらったデザインが特徴で、フェミニンで優しい雰囲気を演出します。

■発表済デザイン

左から「CB-105/モダン/黄色」「CB-103/モダン/緑」「CB-107/モダン/ピンク」「CB-108/モダン/紺」

左から「CB-106/モダン/水色」「CB-104/モダン/茶色」「CB-101/モダン/ピンク」「CB-102/モダン/ラベンダー」

※商品は予告なく削除される場合があります。

※ご掲載の商品はお取り扱いが終了している場合もあります。

■林芽亜里さんコメント

振袖のプロデュースは初めての経験だったので、何度も打ち合わせを重ねました。

世界観やモチーフをお伝えしたところ、家の床が埋まるくらいのデザイン画が上がってきました!実際に胸元にたくさんの布をあてて検討して、生地やディテールを決めていきました。

いままでにありそうでなかったお花やリボン、シャボン玉なども使ってもらっています。

■林芽亜里profile

2005年11月5日生まれ、石川県出身。

2023年よりジョイフル恵利のイメージキャラクターを務める。

2016年に『第4回ニコ☆プチモデルオーディション』にてグランプリを受賞。

その後「ニコ☆プチ」「nicola」と専属モデルを務め、現在は「non-no」専属モデルとして活躍中。

2024年にドラマ『先生さようなら』のヒロインに抜擢され女優デビュー。

現在放送中のドラマ『熱愛プリンス』でもヒロインに抜擢され、5月から『ワタシってサバサバしてるから2』が放送予定。

