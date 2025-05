中高生対象データサイエンス入門講座！四天王寺大学みらい科学教育推進室「誰でもできる！はじめてのデータ分析」

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、6月14日(土)に本学キャンパスにおいて、中高生対象データサイエンス入門講座「誰でもできる!はじめてのデータ分析」を開催します。

四天王寺大学みらい科学教育推進室「誰でもできる!はじめてのデータ分析」

日時 : 令和7年6月14日(土)14時〜16時40分

会場 : 四天王寺大学 4号館 PCルーム

対象者: 中高生(定員20名)、保護者・教員も参加可能

お申込: 必須・無料

■スケジュール

14:00 開催の挨拶

14:10〜14:50 第1部 40分

14:50〜15:00 休憩

15:00〜16:10 第2部 70分

16:10〜16:40 大学生との交流、アンケート実施後 終了

データサイエンスって何?そもそも分析って、何のためにするの?データサイエンスに初めて触れる中高生向けに、基本から実践まで楽しく学べるプログラムです。

データ分析ツール「ConnectDB」を使いながら、実際に自分でデータを扱い、分析する体験を通して、データを読み解く力を身につけ、新たな可能性を見つけます。

■本多 佑希 講師(四天王寺大学 経営学部 経営学科 企業経営専攻)

データから正しい情報を得られるようになろう!

社会では、様々な場面でデータ収集が行われています。

この収集されたデータから有益な情報を得ることは出来ますが、分析する側が正しくデータを理解しないと、間違った結論に至ってしまうことがあります。

この講座では、様々な場面で取得されたデータから、「正しいデータ」と「間違ったデータ」を見分け、正しい情報が得られるように、知識を身につけることを目指します。

本多 佑希 講師

