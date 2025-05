舞台は馬道通りから雷門通りまでの約800m！第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト

浅草サンバカーニバル実行委員会は、2025年8月30日(土)に「第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト」を開催します。

第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト

浅草サンバカーニバル実行委員会は、2025年8月30日(土)に「第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト」を開催!

1981年に浅草の新しい祭りとしてスタートした「浅草サンバカーニバルパレードコンテスト」は、皆様のご支援のおかげで、今や国内外に多くのファンを持つ、夏の風物詩として大きく成長しました。

本場ブラジル・リオのカーニバルをお手本にする出場チームの熱意あふれるパフォーマンスは、北半球最大級のサンバカーニバルと称するにふさわしい質を誇ります。

そして今回、6月2日(月)より「浅草サンバカーニバル サポーターズ」の募集を公式ホームページにて開始します。

サポーターズにご応募いただいた方には(1口8,000円)、イベント当日、パレードコンテストを指定席でご観覧いただける特別招待席と、オリジナルの記念タオルを用意しています。

お申込みは先着順となり、定員に達し次第受付終了となります。

詳細は公式ホームページを確認してください。

「浅草サンバカーニバル パレードコンテスト」は、全国から実力派チームが集結し、馬道通りから雷門通りまでの約800mにおよぶ公道を舞台に、その華麗なパフォーマンスで優勝を競い合うコンテスト形式のパレードです。

色鮮やかなコスチュームに身を包んだパフォーマーたちが、軽快なサンバのリズムに乗せて、情熱的な歌、音楽、ダンスで、真剣勝負を繰り広げます。

観客を圧倒するバテリア隊の熱気、躍動感あふれるダンサーたちの舞い、カーニバルを一層盛り上げる歌声、そして美しく装飾された山車「アレゴリア」など、見どころ満載です。

