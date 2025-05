店舗・オフィスのエアコンに“最長13年”の安心を！巧「あんしんケア保証」

2025年6月1日、巧は、業務用パッケージエアコン向けの延長保証サービス、巧の「あんしんケア保証」の提供を開始します。

巧「あんしんケア保証」

このサービスは、店舗・オフィスで利用される業務用エアコンに対して、最長13年間の長期保証を提供するものです。

標準のメーカー保証(1年間)終了後も、機器の故障・修理に関して保証される制度となっており、導入企業様の設備維持コストの平準化と、突発的な支出リスクの低減に寄与します。

■サービスの特徴

・最長13年間保証(初期10年+追加3年の再延長可)

・国内メーカー製パッケージエアコンが対象

■利用方法

対象機器のお引渡しから3ヶ月以内に申込みできます。

