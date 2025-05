全種プリズム箔押し仕様！プレミアムバンダイ『新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション』

「プレミアムバンダイ」では、「SDガンダム外伝」シリーズより『新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション』(6,000円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を2025年5月30日(金)11時に開始します。

プレミアムバンダイ『新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション』

・価格 :6,000円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:カード…40枚

ブックレット…1冊

・商品サイズ:カード…約W59×H86mm

ブックレット…約W209×H148mm、厚み約0.6mm

・商品素材 :プリズムタック…PET・PP

・生産エリア:日本

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年5月30日(金)11時〜2025年7月14日(月)23時予定

・商品お届け:2025年9月予定

・発売元 :株式会社バンダイ

■商品特長

SDガンダム外伝の大人気シリーズより、新旧の英雄たちが活躍する「新SDガンダム外伝」の第2作『黄金神話(ゴールドサーガ)』全4章から厳選されたカードが、全種プリズム&箔押し仕様の「スペリオルドラゴンエディション」で復刻商品化します。

SDガンダム外伝通算1000番を記念した「太陽騎士ゴッドガンダム」にも箔押しを加えてさらなるプレミアム仕様にアップグレード。

また、印象的なキャラクターを厳選し、ノーマルカードからプリズム化+金色箔押し加工を施しました。

当時のイラストレーターによる新規描き下ろしカードもスペリオルドラゴンエディション仕様で収録予定です。

さらに、収録したカードと共に登場キャラクターの説明が書かれたブックレットが付属。

ピックアップされたカードにまつわるポイントを紹介しています。

新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション(商品イメージ)

新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション(商品イメージ2)

(C)創通・サンライズ

※本商品収録のカードと過去のカードは同一のデザインではありません。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※掲載しているデザイン、商品画像は開発中のもののため、実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

予めご了承ください。

※日本国外で販売する可能性があります。

新SDガンダム外伝 黄金神話 スペリオルドラゴンエディション

