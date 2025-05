ミュシャを全身で体験！ミュシャ展

大阪・名古屋・横浜で反響を呼んだ、話題の展覧会“ミュシャ展”が2025年夏、福井市で開催します。

大阪・名古屋・横浜で反響を呼んだ、話題の展覧会“ミュシャ展”が2025年夏、福井市で開催!

柔らかで装飾的な曲線が特徴のアール・ヌーヴォーを代表する芸術家・デザイナーとして人気の高いアルフォンス・ミュシャ(1860-1939)。

彼の華やかな世界をリアルとデジタルの両方で楽しめる展覧会「ミュシャ展 〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」が2025年7月19日(土)から福井県立美術館で開催されます。

注目は、高精細で臨場感のある大画面による映像空間。

華やかな女性像がダイナミックに躍動するイマーシブ(没入型)な映像空間によって再現された作品世界を全身で味わえます。

リアルの作品も充実。

花々に彩られた女性が軽やかに舞う商業ポスターや「装飾パネル」をはじめ、デザイン集、ポストカード、紙幣、商品パッケージなど、ミュシャが手がけた多様な作品約200点を展示します。

また、2025年6月1日(日)から前売りチケットを販売します。

ミュシャを全身で体験できる「ハイブリッド型展覧会」を是非、この機会に楽しめます。

【展覧会情報】

会期 : 2025年7月19日(土)〜8月31日(日) ※会期中無休

場所 : 福井県立美術館(福井県福井市文京3丁目16-1)

開催時間 : 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

問い合わせ: 福井県立美術館 0776-25-0452

【チケット情報】

一般 :当日1,700円 前売り1,400円

ペアチケット:前売り2,600円(※前売りのみ)、

高校生1,100円(団体900円)、小・中学生800円(団体600円)

※団体は20名以上。

※高校生は生徒手帳の提示が必要です。

※未就学児は無料。

※混雑等のため、入場制限を行う場合や中止になる場合があります。

※前売り券販売は6月1日(日)〜7月18日(金)

[コンビニ端末]

チケットぴあ(Pコード:687-236)、ローソン(Lコード:51685)

[電子チケット]

ふくアプリデジタルチケット

