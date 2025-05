ダイキチが、加盟希望者に向けた「職場体験」を開始しました。

ダイキチ「職場体験」

ダイキチが、加盟希望者に向けた「職場体験」を開始。

■1日職場体験でFCオーナーのリアルを知れる

今回実施する「職場体験」は、ダイキチにFCオーナーとして参画を検討する人が、「清掃業のリアル」「加盟オーナーのリアル」を肌で感じられるプログラムです。

加盟オーナーの担当現場に、本部スタッフと同行して、複数の物件を次々に清掃。

実際の業務を体験できます。

昼食の時間を設けていますので、働き方や収支に関することなど、気になる点は本部スタッフやオーナーにじっくりご質問いただけます。

さらに当日はご協力謝礼として、5,000円分のギフトカードを進呈します。

▼こんな人におすすめです

・清掃の仕事をより具体的に知りたい方

・会社員から個人事業主へ転身することに不安がある方

・現役オーナーの生の声を聞いてから加盟を検討したい方

経験・年齢不問で全国から参加可。

挑戦したい気持ちのある方は大歓迎です。

(実際に加盟する場合は、本部が清掃物件を紹介できるエリア(西日本)になります。

)

■担当者コメント「ありそうでなかった制度。

ダイキチが実現」

一般にFCでは加盟オーナー同士が横の繋がりを築くのは難しいと言われています。

お互いに全く同じサービスを扱う競合同士だからです。

しかし、ダイキチカバーオールは営業活動を本部が一括で担い、一定の売上をオーナーに保証するシステムなので、オーナー同士が顧客を取り合う心配はありません。

FC加盟オーナー同士で利害の衝突がないため生まれる強い横の繋がりがダイキチの特徴。

ノウハウの共有やカジュアルな親睦会が自然に催される環境です。

今回の「職場体験」も、加盟検討者を「未来のライバル」と敵対視するのではなく、「新しい仲間」として迎え入れる文化があってこそ。

まさにダイキチらしい取り組みだなと感じています。

4月に開催されたオーナー同士の交流会の様子(広島)

4月に開催されたオーナー同士の交流会の様子(姫路)

■参加方法

まずはダイキチの「個別説明会」に参加してください。

説明会終了後、本部担当者が職場体験のお申込みを承ります。

ご連絡から最短1週間で日程を調整します。

職場体験のお申込みは説明会当日でなくても構いません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post FCオーナーのリアルを体験!ダイキチ「職場体験」 appeared first on Dtimes.