あわしま堂は、オンラインショップで新たに「地域限定商品」を詰め合わせた和洋菓子セットを販売開始しました。

あわしま堂「和洋菓子セット2025〈仲夏〉」

価格 :3,000円(税込)

入数 :21個入(9種類)

発売期間:6月中旬〜下旬まで予定

■和洋菓子セット発売記念!お得な20%OFF期間

2025年月6月1日(日)〜6月15日(日)

あわしま堂は、オンラインショップで新たに「地域限定商品」を詰め合わせた和洋菓子セットを販売開始!

発売記念 第一弾として、2025年6月1日〜6月15日に注文いただくとお得な20%OFFで提供します!なかなか手に入りにくい地域限定のお菓子を楽しめます。

■和洋菓子セット2025〈仲夏〉 セット内容

主に中四国・九州の和洋菓子を詰め合わせています(21個入り、9種類)。

・北海道小豆どら焼(北海道・沖縄を除く全国) 3個

・栗粒入りタルト(中四国・九州限定) 2個

・長崎カステラ(中四国・九州限定) 1個

・ふわふわカステラ(中四国・九州限定) 1個

・キャラメルアーモンドサブレ(中四国・九州限定) 3個

・くるみとキャラメルの贅沢たると(中四国・九州限定) 3個

・塩キャラメルもみじ(中四国・九州・関西限定) 3個

・ばなな(中四国・九州・関西限定) 2個

・わらび餅-きな粉付き-(中四国・九州・関東限定) 3個

7月頃からは、第2弾の和菓子セットを発売予定!愛媛県の特産物『はだか麦』を使用した中四国・九州限定のお饅頭も詰め合わせ予定です。

かわいい猫がモチーフになっていて、見た目でも楽しめる新商品です。

画像2 詰め合わせセット内容

画像3 和菓子セットイメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日持ちの長い商品の詰め合わせ!あわしま堂「和洋菓子セット2025〈仲夏〉」 appeared first on Dtimes.