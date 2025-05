洗練されたフォルムに個性豊かな2色をラインナップ！PUMA SAFETY「HERITAGE(ヘリテイジ)」

PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、PUMAのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」に、ローカットのシューレースタイプをラインナップしました。

PUMA SAFETY「HERITAGE(ヘリテイジ)」

■商品データ/ラインナップ

<HERITAGE / FRONTCOURT LOW (ヘリテイジ / フロントコート ロー)>

・素材

アッパー :人工皮革(マイクロファイバー)

ソール :合成底

先芯 :グラスファイバー強化合成樹脂

・サイズ : 25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm

・カラー :レッド / グリーン

・重さ :415g(26.5cm/片足)

・希望小売価格:11,000円(税込12,100円)

FRONTCOURT RED LOW

FRONTCOURT GREEN LOW

PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、PUMAのレガシーシリーズ「HERITAGE(ヘリテイジ)」に、ローカットのシューレースタイプをラインナップ!

2025年6月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開します。

■PUMA SAFETYについて

PUMAのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、作業現場でのケガのリスクから足を守る安全性に、スポーツブランドならではのテクノロジーを融合。

スタイリッシュで、普段履きにもなじむスポーティーなデザインが特徴です。

■「HERITAGE(ヘリテイジ)」シリーズについて

「ヘリテイジ」は、PUMAスニーカーのヴィンテージデザインからインスパイアされたレガシーシリーズです。

高い安全性と洗練されたデザインで、建設現場や工場はもちろんのことアウトドアやDIYなどさまざまなシーンにもマッチします。

「FRONTCOURT(フロントコート)」モデルは、スポーツテイストの洗練されたフォルムが特徴となっています。

人工皮革のアッパーがしっかり足を包み込み、独自の溝パターンのアウトソールが靴全体の柔軟性を高め、多彩なワークシーンも任せられるオールラウンドモデルです。

スニーカーモデルのデフォルトであるシューレースタイプで、形状はローカット、カラーは個性際立つレッドとグリーンの2色展開となっています。

いずれも「JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)」※であり、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯により、つま先をしっかり保護してくれます。

また、静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止する静電気帯電防止機能や、疲労感が減少され作業が快適に行える衝撃吸収性能が備わっています。

JSAA型式認定タグ

