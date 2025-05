環境にやさしい素材や製法を取り入れた！MAJUN OKINAWA『Sustainable Line(サスティナブルライン)』

かりゆしウェアブランド「MAJUN OKINAWA」より、環境にやさしい素材や製法を取り入れた、かりゆしウェアシリーズ『Sustainable Line(サスティナブルライン)』が新たに誕生しました。

かりゆしウェアブランド「MAJUN OKINAWA」より、環境にやさしい素材や製法を取り入れた、かりゆしウェアシリーズ『Sustainable Line(サスティナブルライン)』が新たに誕生。

リサイクル素材を使用した生地や、紫外線カット・通気性に優れた機能素材、さらにオーガニックコットンを使ったやさしい着心地のアイテムなど、見た目の美しさと環境への配慮を両立しています。

レーベルごとに専用の下げ札を取り付け、サスティナブルな取り組みがひと目でわかる仕様になっています。

Sustainable Line(Eternal)/Sustainable Line(Grasis)

■商品ピックアップ

【ネオンカーリー】

沖縄の祝いの席に欠かせないテッポウユリやヘリコニアなどの南国の花々が、ネオンのように浮かび上がる上品なデザイン。

素材はさらっとしたドライタッチで、吸水性を兼ね備えたシャリ感のある風合いが特徴。

湿気や汗をかいても快適に過ごせるので、暑い季節にもぴったり。

MAJUNの定番素材セオ・アルファにリサイクルポリエステル糸を使用しています。

ネオンカーリー

販売価格:15,950円(税込)

【サマーヴォヤッジ】

沖縄の海をモチーフに、進貢船やマンタ、魚たちを潜ませた躍動感あふれる一着。

通気性に優れた素材なので暑い日にも快適な着心地を保ち、吸水性も高く汗ばむ季節にぴったり。

MAJUNの定番素材セオ・アルファにリサイクルポリエステル糸を使用しています。

サマーヴォヤッジ

販売価格:14,850円(税込)

【ボタニカルガーデン】

モンステラやプルメリアなどの南国植物を、上品なラインタッチで描いたボタンダウンシャツ。

素材は、沖縄らしいデザインを織柄で表現したジャガード生地で、よこ糸にはリサイクルポリエステル糸を使用。

品の良い光沢感と、シワになりにくいイージーケア性を備えており、忙しい日常にもぴったりです。

ボタニカルガーデン

販売価格:13,200円(税込)

【琉球アザレア】

琉球ツツジをモチーフにした、大きな柄と鮮やかなアクセントカラーが映えるデザイン。

素材はオーガニックコットンとポリエステルの混紡糸で織られたイージーケア生地を使用。

美しいデザインと快適さを兼ね備えた一着です。

琉球アザレア

販売価格:10,780円(税込)

【オキナワセーリング】

沖縄の海をヨットで周遊する情景を、爽やかでカラフルな色合いで表現。

デザインの中には沖縄伝統の帆掛け船「サバニ」も紛れ、遊び心をプラスしています。

素材はオーガニックコットンとポリエステルの混紡糸で織られたイージーケア生地を使用。

オキナワセーリング

販売価格:10,780円(税込)

