「こどもスマイルムーブメント」に参画！ハーバー研究所

ハーバー研究所は、東京都が推進する「チルドレンファースト」の社会を創出する取組「こどもスマイルムーブメント」に賛同し、参画しました。

こどもスマイルムーブメントとは、幅広い主体の連携により、「チルドレンファースト」の社会を創出する東京都の取組です。

2024年2月に、家族やパートナー間での化粧品シェアや男性、こどもへの美容意識について、ハーバー独自のインターネット調査※1(20代〜70代の女性/有効回答数2,239名)を行い、こどものスキンケア開始時期は、50代以上に比べ、30代・40代はより低年齢から始めた方が良いと考えていることが分かりました。

また、近年自然環境の変化に伴い、紫外線量の増加、気温上昇、さらには花粉や大気汚染など、肌負担の要因も増えています。

こうした背景から、ハーバーでは、美容の知識と技術を活用し、こどもと親が一緒に学べる対面講座「肌のチカラ応援塾(R)」の開催(6月、8月、11月、12月)を通じ、こどもの健やかで美しい肌の成長を応援。

現在と未来のこどもの輝く笑顔のために、「こどもを大切にする社会創出の広がり」に向け活動していきます。

【肌のチカラ応援塾(R)「親子で一緒に学ぶ!スキンケア講座」概要について】

<6月対面講座 参加者募集中>〜参加費無料〜 親子で楽しく学ぶ!紫外線対策スキンケア講座

一般的に、“一生に浴びる紫外線の半分以上を18歳までに浴びる”とも言われ、将来的にシミやシワなどの肌トラブルを引き起こすため、ハーバーでは幼い頃からのUVケアを大切にしています。

こどもの健やかな肌を育むための紫外線対策ケアと正しいスキンケア方法を親子で一緒に学ぶ体験講座を開催します。

親子で一緒に学ぶことでお子様に楽しく、肌やスキンケアの大切さ、興味を広げていただき、ご家庭でもケアの習慣化を促すワークショップです。

■開催日時

6月21日(土)

(1) 11:00〜11:45(受付:10:45〜)

(2) 14:30〜15:15(受付:14:15〜)

■開催場所

ハーバー研究所 本社ビル 1階

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-11

■定員

各回8組16名様(小学校3年生〜6年生と親御様)

■参加費・教材費

無料

■講座内容

<学習>クイズで学ぶ紫外線と肌について

<体験>毎日のスキンケアと日やけ止めのぬり方

★親子で楽しくクイズに挑戦!チェックシート付★

■講師

高原 美穂

美容教育トレーナー・セミナー講師として活躍。

親しみやすい笑顔と丁寧な対応に定評。

自身も3児の母として日々奮闘中。

参加者プレゼント(教材)

ハーバーは、こども家庭庁等が推進する「こどもの未来応援国民運動」の趣旨に賛同し、「こどもの未来応援基金」に参画し、支援活動を行っています

◆募金箱による寄付

2021年2月より、全国の路面直営店、本社・グループ会社に募金箱を設置し、募金活動を行っています。

◆商品売上の一部を寄付

2021年5月より、デリケートなこどもの肌を守る日やけ止め「UVキッズジェル」の売上の一部を寄付しています。

●UVキッズジェル寄付付き販売

子供の未来は日本の未来 シンボルマーク

