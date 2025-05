『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「ドラゴンボールDAIMA ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUM vol.2」の予約受付を2025年5月29日(木)12時より開始しました。

e-BANPRESTO「ドラゴンボールDAIMA ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUM vol.2」

・価格 :20,900円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・商品サイズ:スーパーサイヤ人2 孫悟空(ミニ)…約5cm

スーパーサイヤ人2 ベジータ(ミニ)…約5cm

ピッコロ(ミニ)…約5.5cm

パンジ…約5.5cm

タマガミ・ナンバー・ワン…約7.5cm

ドクター・アリンス…約7cm

憲兵…約7cm

ハイビス…約6cm

ポルンガ…約14cm

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」限定

・販売予約 :2025年5月29日(木)12時

・商品お届け:2025年12月お届け予定

・発売元 :株式会社BANDAI SPIRITS

『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』は、「ドラゴンボールDAIMA ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUM vol.2」(20,900円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を2025年5月29日(木)12時より開始。

(発売元:株式会社BANDAI SPIRITS)

※この商品は、プレミアムバンダイ限定での販売です。

■商品特長

『ワールドコレクタブルフィギュア』シリーズから、アニメ『ドラゴンボールDAIMA』第2弾が全9種セットで登場!

キャラクターフィギュア8体と大型ワールドコレクタブルフィギュア「ポルンガ」の全9種がラインナップ!

復活のドラゴンボールワールドコレクタブルフィギュアシリーズ、入手の機会をお見逃しなく!!

■『ワールドコレクタブルフィギュア(WCF)』シリーズとは

“それは手のひらサイズの宝物”

キャラクターの世界観を一望する喜びをすべての収集家に贈る、デフォルメフィギュアブランドの決定版として、2009年に展開開始したバンプレストのオリジナルブランドです。

ドラゴンボールDAIMA ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUM vol.2(商品イメージ)

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※この商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全9種セットで登場!e-BANPRESTO「ドラゴンボールDAIMA ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUM vol.2」 appeared first on Dtimes.