職人による繊細な手仕事で仕上げたジュエリー多数！オレフィーチェ「ポップアップストア」

オレフィーチェ「ポップアップストア」

会期 :2025年6月18日(水)〜6月24日(火)

場所 :伊勢丹新宿店 本館2階 イーストパーク/プロモーション

営業時間:10:00〜20:00(店舗の営業時間に準ずる)

ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、2025年6月18日(水)より期間限定で、伊勢丹新宿店本館2階 イーストパーク/プロモーションにて、ブランド初となる百貨店ポップアップストアを開催。

厳選された天然ダイヤモンドと18金/プラチナを用い、職人による繊細な手仕事で仕上げたジュエリーを多数用意。

今回は伊勢丹新宿先行発売商品や新作アイテムを用意し、オレフィーチェの“毎日に本物の輝きを”という価値観をリアルに体験できる貴重な機会となります。

■ポップアップ注目アイテム

● 伊勢丹新宿先行販売アイテムを用意

伊勢丹新宿先行販売アイテムを一部数量限定で展開。

特別な出会いを楽しめます。

伊勢丹新宿店先行販売ジュエリー

● 伊勢丹新宿先行販売|定番のラインダイヤネックレスがアップデート

2025年夏発売予定の定番新作を一足先に。

複数のデザインを用意し、ダイヤの輝きをしっかり感じられる仕様に。

洗練されたフォルムで、ビジネスにもフォーマルにも映えるネックレスです。

(写真下)

● 伊勢丹新宿先行販売|人気デザイン「ラウラ」に大粒サイズ登場(0.5ct/0.7ct/1.0ct)

オレフィーチェの名品「ラウラ」ネックレスに新たなサイズが登場。

GIA鑑定書付き3EXのダイヤモンドを使用した、上質を求める方にふさわしい一生物の一粒ダイヤネックレス。

1ctは限定2石と希少のためお早めに。

(写真上)

● 人気アイテムTOP100が一堂に

人気の一粒ダイヤネックレスやエタニティリングなど、オレフィーチェでロングセラーを誇るジュエリーたちを実際に手に取って試着体験可能。

品質の違いを体感できます。

人気アイテムTOP100をラインアップ

