ソニーフィナンシャルグループと PEANUTSのライセンス契約を締結！ソニー・クリエイティブプロダクツ

「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本国内エージェントである株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、Peanuts Worldwide LLCとソニーフィナンシャルグループが「PEANUTS」に関してのライセンス契約を締結したことを発表しました。

「PEANUTS」は、1950年の新聞連載開始以来、幅広い世代に親しまれ、友情、勇気、ユーモア、そして日常の幸せを描いたストーリーで世界中に感動を与え続けています。

2025年9月29日に東京証券取引所への上場を予定しているSFGIは、この節目を「ソニーフィナンシャルグループ(以下「ソニーFG」)ブランドの再構築」と「金融グループとしての一体感の更なる醸成」に向けた重要な好機と捉えており、「PEANUTS」の持つ普遍的な世界観を、ソニーFGのブランド活動・事業活動と融合させることで、より多くの方々に新たな価値と体験をお届けしていきます。

■上場を契機としたブランド強化と理念の浸透へ〜新企業理念とPEANUTSの世界観の親和性

ソニーフィナンシャルグループは今回、金融グループのありたい姿(Our Vision)・価値観(Our Values)・事業における礎(Our Foundation)を社内外に明確に発信すべく、新たな企業理念体系を策定しました。

生きる土台である「健康寿命」と、経済的な健全性である「資産寿命」に加えて、新たに「自分らしく生きる」ことを「感動寿命」として定義しています。

人生における楽しさと不安の両面から、お客さまの3つの寿命に寄り添い支える存在として、新Visionに掲げる「感動できる人生を、いっしょに。」の実現に取り組むとのことです。

日常生活にあふれる何気ない「幸せ」を物語の主要テーマの一つに位置付ける「PEANUTS」は、ソニーFGの新たな理念との親和性が高く、全世代から高い好感度を得ている「PEANUTS」の世界観に、コーポレートメッセージをのせて発信することにより、ソニーFGとしてのブランディングの強化、浸透を図ります。

ソニーFGの新VisionとPEANUTSの親和性

■金融グループの一体感醸成について

ソニーFGは、生命保険、損害保険、銀行のほか、介護、ベンチャーキャピタル事業を展開しています。

今後は、各事業においても、「PEANUTS」キャラクターを活用した独自施策を展開予定です。

お客さまや社員など、幅広いステークホルダーの皆さまとの接点を通じて、新しいブランド体験を創出し、「感動できる人生を、いっしょに。」というソニーFGのVisionの実現に向け、歩みを進めていきます。

また、ソニーグループ各社との連携を図りながら、エンタテインメントを通じた新たな価値創出にも取り組むとのことです。

ソニーフィナンシャルグループ

