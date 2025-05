恵比寿の「タコ公園」にパブリックアートが出現！シブヤ・アロープロジェクト

シブヤ・アロープロジェクトは、東京都渋谷区エリアにおける災害時の一時退避場所の周知を目的として、彫刻家・名和晃平氏による彫刻作品が公開されました。

シブヤ・アロープロジェクトは、東京都渋谷区エリアにおける災害時の一時退避場所の周知を目的として、彫刻家・名和晃平氏による彫刻作品が公開。

シブヤ・アロープロジェクトは、災害時の一時退避場所と避難経路を来街者の方々に周知する目的のもと、2017年に渋谷区によって発足されました。

近年益々首都圏での災害にも警戒が高まる中、もし首都直下地震等の大規模な災害が発生した場合、首都圏のほとんどの公共交通機関が運行を停止するため、渋谷区では約23万人の帰宅困難者が発生すると想定されており、災害発生時の多くの来街者の方への帰宅困難者対策が喫緊の課題となっています。

そこで渋谷区では、来街者が一時的に退避できる安全な場所として「一時退避場所」を定めました。

シブヤ・アロープロジェクトは「一時退避場所」の位置を、アートを通じて情報発信し、平時からの防災意識の向上や災害への備えを行っていただくことを活動目的としています。

2024年にブランディングを新たにリニューアルを行い、米サンフランシスコの世界的アーティストBarry McGeeによるミューラル(壁画)、そして国際的に活躍する写真家、森山大道氏の写真作品に続き、日本を代表するミューラルアーティストHITOTZUKI(ヒトツキ)の壁画作品を完成させました。

そして今回、国内外で活躍されている彫刻家・名和晃平氏の彫刻作品を恵比寿東公園(通称「タコ公園」)にて公開しました。

名和氏が制作したのは、自身の代表的な彫刻シリーズ「Ether(エーテル)」とそれを見上げる人物のモチーフを組み合わせた作品。

「Ether」は滴が地面に落ちる際のシルエットを取り出し、それを上下反転させながらランダムに積み重ねることで造形されており、本作ではその特徴的なフォルムを見上げる人影を通じて、生命の連なりや自然と人間の関係性へと思考が誘われます。

本作は、名和氏とダンサー・田中泯氏とのコラボレーションのもと2024年に公開されたパフォーマンス作品《彼岸より》をきっかけに生まれました。

本作を印象付ける強烈な赤色は、危険を示す警告色であることはもちろん、《彼岸より》で田中氏の身体を包む泥の色でもあり、巨大な困難に対する反骨のエネルギーが込められています。

また、設置場所である恵比寿東公園は、田中氏も出演するヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』において、主人公の平山が掃除に訪れる通称「イカトイレ」(槙文彦設計)があるなど、さまざまな面で本作と響き合っています。

公園入り口の石垣の上に設置された本作は、公共空間の中に活力をもたらすとともに、ビルに囲まれた公園の上に広がる空へと人々の視線を導くきっかけにもなっています。

春には、公園の桜とともに並ぶ姿も楽しめることでしょう。

■「防災 × アート」という、渋谷らしく、世界的にも新しい取り組み

シブヤ・アロープロジェクトでは様々なジャンルに渡る国内外の優れたアーティストとのコラボレーションを計画しており、アートによって街の景観を豊かにしていくと同時に、一時退避場所の周知、そして防災意識の向上に繋がる情報発信をしていきます。

皆さま是非この機会に現地にて作品を確認してください。

そして同時にこの機会に最寄りの一時退避場所がどこにあるのかをご確認いただき、災害時に備えていただければ幸いです。

ロッカクアヤコ氏の作品から最寄りの災害時一時退避場所は明治神宮・代々木公園一帯となっています。

■About SHIBUYA ARROW PROJECT

平成23年3月11日の東日本大震災では、首都圏全体で約515万人(東京都で約352万人)の帰宅困難者が発生し、鉄道等の運行停止により、多くの帰宅困難者が発生するなど、主要鉄道駅周辺幹線道路等が未明まで大変混雑しました。

このような首都直下地震等の大規模な災害が発生した場合、首都圏のほとんどの公共交通機関が運行を停止するため、渋谷区では約23万人(※1)の帰宅困難者が発生すると想定されています。

こうした中、渋谷区では、社会情勢の変化や区を取り巻く環境により、外国人を含め増加する来街者(在勤・在学者を含む区民以外の渋谷区を訪れる方々)の方の帰宅困難者対策が喫緊の課題となっています。

一方で、区内の小学校や公園等は「一時集合場所」であり、一時的に様子を見る場所となっていますが、区民と来街者が利用するには十分なスペースではありません。

そこで、特に渋谷駅周辺では発災時に、来街者の方が一時的に退避する安全な場所として、避難場所などを「一時退避場所」として定めています。

これは一時退避という新しい考え方であり、来街者には、帰宅困難者受入施設が開設されるまでの間、安全に留まれる、この[一時退避場所](※2)を知っていただく必要があります。

「シブヤ・アロープロジェクト」では、一時退避場所をより広く知って頂きながら同時に街の景観を豊かにするために公共スペースにアートを制作することで広く情報発信を行っています

(※1) 首都直下地震等による東京の被害想定報告書(令和4年5月)

(※2) 一時退避場所とは

「渋谷駅周辺地域都市再生安全確保計画」で、発災時の渋谷駅周辺の混乱を防止するため、来街者を中心とした帰宅困難者を[一時退避場所]へ誘導する「避難誘導計画」を策定。

発災時に、一時的に退避する安全な場所として避難場所などを「一時退避場所」として定めた。

■About the ARTIST

名和晃平

1975年生まれ。

京都を拠点に活動。

2003年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。

2009年「Sandwich」を創設。

感覚に接続するインターフェイスとして彫刻の「表皮」に着目し、セル(細

胞・粒)という概念を機軸に創作を続ける。

彫刻の定義を柔軟に解釈し、鑑賞者に素材の物性がひらかれ

てくるような知覚体験を生み出してきた。

近年では、アートパビリオン《洸庭》など、建築のプロジェクトも手がける。

2015年以降、ベルギーの振付家/ダンサーのダミアン・ジャレとの協働によるパフォーマンス作品《VESSEL》《Mist》《Planet[wanderer]》の三部作を制作。

2018年にフランス・ルーヴル美術館ピラミッド内にて彫刻作品

《Throne》を特別展示。

2023年、フランス・セーヌ川のセガン島に高さ25mの屋外彫刻作品《Ether(Equality)》を恒久設置。

2024年、ジャレとのコラボレーション4作目となるパフォーマンス作品《Mirage [transitory]》を福岡・博多で公演。

2025年5月にはジュネーブで新作パフォーマンス作品《Mirage》を、10月に京都・11月に東京で《Planet [wanderer]》を公演予定。

■公開作品について

作品公開 :現在公開中(公開期限なし)

アーティスト :名和晃平

所在地 :恵比寿東公園

(〒150-0013 渋谷区恵比寿1-2-16)

壁画に最寄りの一時退避場所:恵比寿ガーデンプレイス

(〒151-0052 東京都渋谷区恵比寿4-20)

