ゲストは酒井なつみ・岡田悟両衆院議員！りっけんユースPLUS「第3回 ゆーぷらCAFE」

立憲民主党青年局の新しい場「りっけんユースPLUS」は、イベント「第3回 ゆーぷらCAFE」を2025年6月8日(日)に開催します。

りっけんユースPLUS「第3回 ゆーぷらCAFE」

開催名 :第3回 ゆーぷらCAFE

日時 :2025年6月8日(日)13:30〜17:00(集合時間13:15)

場所 :国会議事堂・立憲民主党本部(東京都千代田区永田町1-11-1)

開催形式 :リアル参加

募集対象 :20代・30代のすべての皆様

参加予定国会議員:(ゲスト)

酒井なつみ衆院議員、岡田悟衆院議員

(ゆーぷらモデレーター)

馬場雄基衆院議員、波多野翼衆院議員、

三角創太衆院議員、水沼秀幸衆院議員

りっけんユースPLUS(愛称:ゆーぷら)は、「政治にクッションをつくる」をコンセプトに、20代・30代の青年層を対象として同世代が気軽に集って学び、夢を描き、交流を深める環境を目指して設立された場です。

今回は、酒井なつみ・岡田悟両衆院議員をゲストに迎え、馬場雄基・波多野翼・三角創太・水沼秀幸衆院議員がゆーぷらモデレーターとして案内します。

毎日の目の前のことを精いっぱい頑張っているあなた。

最近の政治に対して、思いを内に秘めているあなた。

日ごろは言いにくい政治のこと、気軽に話してみませんか?

■タイムスケジュール

13:30〜14:30 【第一部】国会見学

実際に見る機会があまりない国会の中を、参加者の皆さんと一緒に見学します!

馬場議員プレゼンツの新ルートで案内します。

14:30〜16:00 【第二部】政治セッション

政治参加型のトークセッションです!

今回のテーマは、

「トランプ関税」

「ワークライフバランス」

「消費税・給付付き税額控除」の3本立て。

16:00〜17:00 【第三部】交流会

お時間のある方は、さらにフランクに楽しく、議員を含めての交流会です。

