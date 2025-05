安心してタイで暮らすために必要なすべての情報を一度に手に入れられる！Thailand Privilege「タイ移住・長期滞在 タイランドプリビレッジ公式セミナー in タイ」

タイ政府認可の長期滞在プログラム「Thailand Privilege(旧Thailand Elite)」の最新情報をはじめ、タイの医療・保険・教育など、暮らしに関わる重要な情報を一度に学べる特別セミナーが、バンコクにて2025年6月14日(土)に開催されます。

Thailand Privilege「タイ移住・長期滞在 タイランドプリビレッジ公式セミナー in タイ」

日時 : 2025年6月14日(土) 14:00〜16:00(受付開始13:30)

会場 : THE WESTIN GRANDE SUKHUMVIT(バンコク)7階 Ballroom B

259 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea,

Watthana, Bangkok 10110

アクセス : スカイトレイン(BTS)-アソーク駅

地下鉄(MRT)-スクンビット駅

定員 : 50名(先着順)

参加費 : 無料

特典 : セミナー参加者限定の特典あり

タイ政府認可の長期滞在プログラム「Thailand Privilege(旧Thailand Elite)」の最新情報をはじめ、タイの医療・保険・教育など、暮らしに関わる重要な情報を一度に学べる特別セミナーが、バンコクにて2025年6月14日(土)に開催。

このイベントは、タイ国政府観光庁の後援のもと、Thailand Privilege Co., Ltd.および、同プログラムの日本正規代理店であるタイランドエリートインフォメーションセンター(運営:株式会社大丸トレーディング)の主催により開催されます。

【プログラム内容】

●タイのビザ概略

プルックサージャパン行政書士事務所

●タイランドプリビレッジ 〜政府による長期滞在プログラム〜

タイランドエリートインフォメーションセンター

●タイでの長期滞在に最適で信頼できる健康保険

Pacific Cross

●バンコク病院の概要と医療サービスについて

バンコク病院

●タイの国際教育事情と学校選び

SGB International Co., Ltd.

近年、タイは「第二の人生の地」として注目を集めています。

温暖な気候、良質な医療サービス、豊かな食文化と親日な国民性。

加えて、政府公認の長期滞在プログラム「Thailand Privilege」は、ビザ取得のハードルを下げ、多くの日本人移住希望者から関心を集めています。

このセミナーは、こうしたニーズに応えるべく、「安心してタイで暮らすために必要なすべての情報を一度に手に入れられる機会」として企画されました。

タイ移住や長期滞在を検討されている方々にとって、有益な情報を得る絶好の機会です。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。

公式無料セミナーのお申込はこちら

https://japanroadshow.com/bkk2025

バンコクセミナープログラムA

バンコクセミナープログラムB

【協賛企業について】

〇バンコク病院

1972年に創立されたバンコク病院。

50年前に、7名のタイ人医師と30名の看護師による私立総合病院として設立したのが始まりです。

現在タイ全土に57病院、カンボジアのプノンペンとシェムリアップに2病院を展開する病院グループに成長。

1977年には日本人向けサービスを始め、現在も院内に日本人専門クリニック(JMS)があります。

バンコク病院内には、心臓専門、がん専門、整形外科&脳神経専門病院も設置しており、重症度の高い疾患、または希少治療のできる医療体制と設備が整っています。

がん治療では米国のMDアンダーソンがんセンター、日本の国立がん研究センターと診療連携を行なうなど、それぞれの治療分野で国際的な医療機関との提携も積極的に行っています。

〇Pacific Cross

パシフィッククロスは75年以上の実績と、全国550以上の提携病院でキャッシュレス診療に対応しています。

多言語サポート、世界中の緊急治療もカバーしています。

初年度10%割引&新規加入者にはPA(傷害)補償付き。

タイ滞在をより安心・快適に。

タイランドプリビレッジ会員様限定で、予期せぬ医療費をカバーする安心の健康保険を提供しています。

〇SGB International Co., Ltd.

School Guide Bangkokはタイのインターナショナルスクールに特化したプロが数ある中からご家族に合った学校を提案させていただき、お申し込みから入学後までフルサポートをさせていただいている教育移住専門のコンサル会社です。

インター校のみならず、住居選び、生活環境、習い事など子育てをする上では欠かせない有益情報なども配信しています。

ビザの取得のしやすさ、年中常夏の国、日本との往き来のしやすさからなど年々とタイへの教育移住者は増えています。

日本人の為の生活環境が整ったタイ・バンコクでは世界クラスの質の高い教員が揃ったインターナショナルスクールが集まっています。

タイランドプリビレッジビザ

■タイ長期滞在ビザのタイランドプリビレッジとは

タイランドプリビレッジは、2003年にタイランドエリートとしてスタートした、タイ国政府観光庁直営の国営企業が運営するタイ長期滞在プログラム。

メンバーには、入出国時のVIP待遇やリムジン送迎などを含む、各種の特典がある他、5年から最長20年のタイ滞在が可能になる特別なビザ【タイランドエリートビザ】が発給され、タイ長期滞在を実現できる。

【2024年・2025年タイランドプリビレッジ正規代理店Best Cooperation賞連続受賞!】

正規代理店 タイランドエリートインフォメーションセンター

運営 : 株式会社大丸トレーディング

所在 : 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3−17

電話 : 0120-859-777

日本国外から : +81-50-3521-0296

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 安心してタイで暮らすために必要なすべての情報を一度に手に入れられる!Thailand Privilege「タイ移住・長期滞在 タイランドプリビレッジ公式セミナー in タイ」 appeared first on Dtimes.