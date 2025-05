初代0系オルゴール音源「鉄道唱歌」搭載！JR東海リテイリング・プラス／コロナ「0-N700S」

JR東海リテイリング・プラスとコロナは、東海道新幹線の歴代車両をモデルにした衣類乾燥除湿機「0-N700S」を、JR東海リテイリング・プラスが運営するオンラインショップで6月5日(木)から販売します。

JR東海リテイリング・プラス/コロナ 衣類乾燥除湿機「0-N700S」

販売方法 : JR東海リテイリング・プラスが運営するオンラインショップ

販売価格 : 66,000円(税・送料込み)

販売開始日: 2025年6月5日(木)10時から

発送開始日: 2025年6月16日(月)以降順次発送

販売台数 : 987台

備考 : シリアルナンバーはお選びいただけません。

デザインにおいて一部実際の車両と異なる場合があります。

販売台数は、東海道新幹線開業時当時の車両0系0番台(12両編成)の座席数と同じ987台限定で、価格は税込66,000円です。

この商品は、運転開始時・停止時・タンク満水時に、初代0系新幹線の車内チャイムとして使用されていた「鉄道唱歌」のオルゴール音が流れます。

本体背面と外装箱には、座席表示をモチーフにしたシリアルナンバーが貼り付けられています。

なお、5月30日(金)から6月23日(月)まで、JR品川駅の東海道新幹線改札内にあるJR東海リテイリング・プラスの鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」で本商品を展示します。

■販売の経緯

商品は東海道新幹線の駅員や乗務員として従事した経験を持ち、東海道新幹線を愛してやまないJR東海リテイリング・プラス社員の「自宅でも東海道新幹線の魅力や歴史にも触れられる、実用的かつ魅力的な商品が欲しい」という思いが開発のきっかけです。

そして、2023年にコロナより販売された上越新幹線「Maxとき」モデルの衣類乾燥除湿機のニュースを目にし、「いつかは東海道新幹線をあの白いボディに表現したい」という想いから、コロナに声掛けし、今回の企画が実現しました。

コロナもこれまでに「SLばんえつ物語」モデルの石油ストーブや「Maxとき」モデルの除湿機など、鉄道とのコラボ企画を展開しており、次なる“第三弾”を期待する声が多く寄せられていました。

両社の『鉄道への想い』が重なったことで、本商品の販売が実現しました。

■製品のこだわり

(1) デザインへのこだわり

新幹線の車体を思わせる、白くスリムな本体正面には、0系から最新のN700Sまでの東海道新幹線の歴代車両、2025年1月に惜しまれつつT4編成が引退したドクターイエロー、JR西日本の500系車両の計8台を並べた特殊なシールを、手作業で丁寧に貼り付けています。

各車両の下にある青いラインは、新幹線車体の帯をモチーフにしたもので、細部にまでこだわっています。

側面には、それぞれの車両にゆかりのあるロゴをあしらい、時代の移り変わりを楽しめるデザインとなっています。

本体デザイン

(2) 音へのこだわり

運転開始時、停止時、タンク満水時に流れるメロディは、東海道新幹線開業時の0系に搭載されていた「鉄道唱歌」のオルゴールと同型のものを実際に鳴らし、スタジオで収録しました。

デジタル音源ではなく、実物のオルゴールから直接録音したことで、レトロな音色に加え、音程の揺れも味わいとなり、当時の情景を思い起こさせます。

音を忠実に再現するため、スピーカーを内蔵しているのもこだわりのポイントです。

収録風景

(3) 生産台数とシリアルナンバーへのこだわり

この商品の生産台数は987台で、これは開業時の初代0系の座席数と同じです。

本体背面には当時の座席表示をモチーフにした987席分のシリアルナンバーが貼られており、世界に一台だけの衣類乾燥除湿機をお届けします。

シリアルナンバー

(4) 外装箱、取扱説明書へのこだわり

大切に保存したくなる、フルカラーの本商品限定デザインの外装箱と取扱説明書が付属します。

外装箱には本体と同じシリアルナンバーが貼り付けられています。

外装箱、取扱説明書

■機能性も抜群!コロナのフラグシップモデル「WHシリーズ」がベースの除湿機

本商品「0-N700S」は、コロナ除湿機のフラグシップモデルである「WHシリーズ」をベースとした衣類乾燥除湿機です。

メインとサブ、二つのルーバーで「広く浅い風」と、「シャープで遠くまで届く風」の2種類の気流を生み出し、効率よく衣類に風をあてる「速乾Wルーバー」を搭載し、衣類を素早く乾かします。

さらに、様々な方向から風を当てることで、洗濯物の繊維を立ち上げ、タオルのふんわり感がアップします。

ルーバーイメージ

また、業界初※コップ1杯の水を入れるだけで本体内部の熱交換器のホコリや汚れを洗い流してくれる「アクアドロップ洗浄 self」を搭載。

除湿機内部の清潔を保ち、性能低下も抑えます。

※家庭用衣類乾燥除湿機において。

(2022年3月発売、コロナ調べ)

アクアドロップ洗浄self

■商品を店舗で展示します

JR品川駅の東海道新幹線改札内にある鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」で実機を展示します。

実際に触れていただき鉄道唱歌のメロディをご確認いただくことも可能です。

営業時間:9:50〜15:35

定休日 :毎週火曜日

BLUE BULLET

【展示期間】

2025年5月30日(金)〜2025年6月23日(月)

※営業時間を変更する場合があります。

詳細は店舗公式X(@plus_trainshop)を確認してください。

※急遽展示を終了、変更する場合があります。

※来店には入場券または東海道新幹線の有効な乗車券類が必要です。

※店舗での購入はできません。

■本体仕様

商品名 :衣類乾燥除湿機

型式名 :0-N700S

除湿方法 :コンプレッサー式

除湿能力(50/60Hz) :11.0/12.0L/日

電源 :単相100V

消費電力(50/60Hz) :<除湿時>295/345W

<衣類乾燥時>595/645W

電気代のめやす(50/60Hz):<除湿時>9.1/10.7円/h

<衣類乾燥時>18.4/20.0円/h

除湿効率(50/60Hz) :20.0/21.4円/L

運転音(50/60Hz) :<除湿時>連続:38/38dB

<衣類乾燥時>標準:45/45dB

運転モード :除湿(自動・連続)、サーキュレーター

衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)

排水タンク容量 :約5.5Lで自動停止

質量 :13.5kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[2022年7月改定]にて試算。

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

売切れの際はご容赦ください。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴します。

また、一部お届けできない地域があります。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

