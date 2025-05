国際色豊かな京都・四条から、“ふぐ文化”を世界へ。 とらふぐ料理「玄品」6月1日 京都四条に新店舗オープン

関門海は、2025年6月1日(日)に京都市内2店舗目となる京都四条店をオープンします。

関門海 京都四条店

所在地 : 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側245番地 2F

電話番号: 075-531-2992

アクセス: 京阪線「祇園四条駅」より徒歩3分

営業時間: ランチ12:00〜15:00(LO14:00)、ディナー16:00〜22:00(LO21:00)

定休日 : 月曜

座席数 : 個室5部屋、オープンテーブル4卓

八坂神社参道に位置する新店舗では、周囲の視線をさえぎる個室とオープンテーブルを完備し、観光客だけでなく、接待や同伴利用にも最適な設計としました。

独自の熟成技術を用いたとらふぐ料理に加え、国産うなぎや蟹なども提供します。

近年、インバウンド(訪日外国人旅行)客の年間来店数が10万人を超えた「玄品」。

京都祇園の四条通という立地を生かし、より多くの国内外のお客様へ、ふぐ料理を中心とした日本の食文化の素晴らしさを発信していきます。

玄品 京都四条店 6/1(日)OPEN!店内(2)

■「玄品 京都四条店」について

京都四条店は、八坂神社に通ずる四条通の商店街の2Fに位置しています。

階段をあがり一歩店内に足を踏み入れると、視線の刺さない個室や広いオープンテーブルで区切られており、落ち着いた雰囲気の中でとらふぐ料理を楽しめます。

既存店舗である祇園店は、小規模ながらも多くのお客様にご愛顧いただき、常に満席の状態が続いておりました。

このため、予約をお断りせざるを得ない状況が続いていたことから、より多くのお客様にとらふぐ料理を楽しめる環境を整えるべく、祇園店から徒歩5分の場所に新店舗をオープンする運びとなりました。

京都四条という絶好のロケーションで、国際色豊かな観光客から地元のお客様まで、幅広い層に利用いただける店舗を目指していきます。

■和の粋を集めた空間

店内は和を基調とした空間で、趣のある古き良き時代を彷彿とさせる、アンティークレトロの灯りがお客様をお出迎えします。

お席は接待や同伴利用も多い立地であることから、個室5部屋と周囲の視線が気にならないオープンテーブル4卓を完備。

「玄品」の既存店舗では通常12卓設計ですが、より居心地の良い空間を目指し9卓としています。

また、インバウンドのお客様が多いことから、キャリーケース用の大型クロークの設置や、日本人のお客様からの要望を受け喫煙室を用意するなど、さまざまなニーズにお応えできるようにしました。

■豊富なコース料理

京都四条店では、手頃な価格のコース料理を中心に、単品メニューも豊富に取り揃えています。

また、ふぐ料理に加え、国産うなぎ・蟹なども堪能できます。

【とらふぐ料理】

・玄コース(全5品) 5,300円(税込)

付き出し(湯引き)・てっさ・てっちり・雑炊・デザート

・醍醐コース(全6品) 6,800円(税込)

付き出し(湯引き)・てっさ・唐揚げ・てっちり・雑炊・デザート

・天楽コース(全8品) 8,500円(税込)

付き出し(湯引き)・てっさ・唐揚げ・焼きふぐ・てっちり・純金鍋コラーゲン・雑炊・デザート

とらふぐ料理「天楽コース」

とらふぐ料理「ふぐ刺し(てっさ)」

【鰻料理】

・玄鰻コース(全7品) 6,300円(税込)

国産鰻重(竹)・湯引き・てっさ・唐揚げ・肝吸い・香の物・デザート

・国産特上鰻重(松) 4,900円(税込)

・国産特上鰻重(竹) 3,900円(税込) など

とらふぐ・うなぎ料理「国産特上玄鰻コース(竹)」

うなぎ料理「国産特上鰻重」イメージ

