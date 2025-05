おむつの濡れ具合をリアルタイムにお知らせ！光洋「おむつナビ 家庭用キット」

光洋は、今回、在宅介護における排泄ケアの課題解決を目指し、スマートフォンアプリでおむつ内の濡れ具合や利用者の体位、おむつ内の温度をモニターできる「おむつナビ 家庭用キット」を2025年5月29日より販売中です。

光洋「おむつナビ 家庭用キット」

■商品の特徴

1. リアルタイムモニター機能とお知らせライトでパットの濡れ具合をお知らせ

・パッドの濡れ具合(吸収状態)を色と音で通知します。

・被介護者の体位やおむつ内の温度も同時にモニターします。

・パッド交換の空振りやムダな介助を減らし介護者の負担を軽減。

最適なタイミングでの介助により、被介護者の快適な時間が増加します。

アプリ画面

2. グラフ機能で排泄リズムの“見える化”

・排尿回数、製品ごとの使用数量、排尿時間のまとめを表示します。

・日々の排尿回数の変化やおむつ使用枚数の傾向を把握し、最適な製品選定やトイレ誘導・パッド交換タイミングの決定に活用できます。

3. 介護サービス事業者とのデータ連携機能

・二次元コード認証により、被介護者の排泄データを介護サービス事業者と連携が可能になります。

・連携されたデータは介護サービス事業者のPCやタブレットで利用者一覧表示され、おむつ交換の必要性や体位の異常を把握できます。

4. 使いやすさを追求した製品設計

・約10gと軽量・薄型のセンサー本体は、水圧がかからない状態(IPX6相当)の防水仕様で水洗い可能。

・専用パッドに挟み込むだけで使用でき、装着による違和感や不快感を最小限に抑えます。

・お知らせライトは、センサー本体と約15m以上離れるとアラームが鳴る距離感知機能を搭載し、見守り機能としても活用できます。

■入数・価格

●おむつナビ 家庭用キット:オープン価格

※通信規格:Bluetooth・Wi-Fiを使用

※おむつナビ専用の尿とりパッドを併用することで使用できます。

●専用アプリ「介護プラス」:無料 iOS・Android対応

※アプリダウンロードおよび使用時の通信料は利用者負担になります。

●おむつナビ専用尿とりパッド※2

商品名 :おむつナビレギュラー

目安吸収回数:4回

ケース入数 :256枚(32枚×8袋)

価格 :オープン

商品名 :おむつナビロング

目安吸収回数:5回

ケース入数 :192枚(32枚×6袋)

価格 :オープン

商品名 :おむつナビスーパーロング

目安吸収回数:6〜7回

ケース入数 :128枚(32枚×4袋)

価格 :オープン

商品名 :おむつナビワイド

目安吸収回数:8回

ケース入数 :120枚(30枚×4袋)

価格 :オープン

※2 おむつナビ家庭用キットを使用するには、専用アプリと専用尿とりパッドが必要です。

■発売時期

2025年5月29日

※1 出典元:介護者が特に困難を感じている介助活動について〔平成24年老人保健健康増進等事業 社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 家族介護者の実態と支援方策に関する調査研究事業報告書〕

