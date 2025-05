北海道発・新時代のビジネスリーダーを育成　 「人間性」に焦点を当てたEMBAプログラム “Humanior(フマーニオール)”の受講者募集を開始

北海道国立大学機構は、2025年度Executive MBA(EMBA)プログラム「Humanior(フマーニオール)」の受講者募集を開始しました。

北海道国立大学機構「Humanior(フマーニオール)」受講者募集

北海道国立大学機構は、2025年度Executive MBA(EMBA)プログラム「Humanior(フマーニオール)」の受講者募集を開始。

このプログラムは、単なるスキル習得ではなく、これからの時代に必要とされる深い思考力・感受性・倫理観など、真の「人間性」を涵養することを目的とした、日本でも他に類を見ないカリキュラムです。

昨年度実施したパイロット版が高く評価されたことを受け、2025年度は札幌刑務所や児童養護施設などを訪問する実践的なフィールドワークを含むハイフレックス型(対面・オンライン併用)で本格展開します。

【プログラムの特徴】

・「人間性」を中心に据えた構成

哲学、宗教学、芸術学、ジェンダー学など、視野を広げる学問を体系的に学びます。

・実践重視のフィールドワーク

札幌刑務所、北海道畜産公社、児童養護施設など、社会課題の現場を体感。

・全国から参加可能なハイフレックス形式

東京・札幌・小樽などに拠点を設置し、オンライン併用で受講可能。

・講師陣は第一線の専門家

慶應義塾大学・小樽商科大学などの教授陣が登壇。

【実施概要】

期間 :2025年7月4日(金)〜10月10日(金)

開講日 :原則、講義は土曜日/フィールドワークは金曜日

受講形式 :ハイフレックス(フィールドワークは対面)

ハイフレックス講義受講拠点:小樽、札幌、東京

定員 :20名(先着順)

受講料 :15万円(税込)

申込締切 :2025年6月22日(日)

受講場所・集合場所

【カリキュラム(一部抜粋/フィールドワーク)】

7月4日(金) :札幌刑務所を訪問「刑務所から社会を考える」

8月1日(金) :北海道畜産公社を訪問「現代社会の生命と食」

10月10日(金):児童養護施設櫻ヶ丘学園を訪問「子どもから社会と未来を考える」

毎週土曜日 :宗教・哲学・言語学・芸術・歴史・ジェンダーなどの講義

※フィールドワーク以外の講義を欠席された方には、後からの録画視聴を可能とする予定です。

