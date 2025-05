水に濡れても安心して使用可能！MECLI『Flowery Tale(フラワリーテイル)』

「MECLI(メクリ)」による紙製花瓶『Flowery Tale(フラワリーテイル)』が、世界三大デザイン賞のひとつ「Red Dot Award: Product Design 2025」を受賞しました。

MECLI(メクリ)『Flowery Tale(フラワリーテイル)』

ブランド : MECLI(メクリ)

デザイン : 宮内秀明(memori)

製造・販売: 大日三協株式会社

■本を開けば花咲く――紙から生まれた花瓶『Flowery Tale』

『Flowery Tale』は、まるで物語をめくるようにページを開くと花瓶のフォルムが現れる、新感覚の紙製フラワーベースです。

背表紙には試験管が設置されており、実際に花を生けることが可能。

1冊に3種類の花瓶デザインが収められ、上下を反転させることで全6パターンのアレンジが楽しめます。

素材はすべて紙(※試験管を除く)で、耐水性の特殊紙を採用しており、水に濡れても安心して使用できます。

名前の由来は花のある暮らしを物語るおとぎ話のようにと、『Flowery Tale』と名付けられました。

■世界が認めた日本の紙工技術とデザイン力

「Red Dot Design Award」は、ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン・デザインセンターが主催する国際的なデザイン賞で、1955年の創設以来、革新的で優れたデザインを称える世界的な権威として知られています。

今回の受賞は、日本が誇る伝統的な紙工技術と、現代的なクリエイティブを融合した『Flowery Tale』のコンセプトと完成度の高さが高く評価されたものです。

