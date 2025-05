グランマーブルは、2025年6月2日(月)から7月15日(火)までの期間、「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」を開催します。

グランマーブル「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」

期間 :2025年6月2日(月)〜7月15日(火)

対象店舗:公式オンラインショップ

直営店舗(グランマーブル祇園本店、グランマーブルファクトリー店)

対象商品:全商品

内容 :期間中の注文に限り送料無料(北海道、沖縄県は通常送料より半額)

備考 :全商品対象の送料無料キャンペーンは同社初の実施となります。

グランマーブルは、2025年6月2日(月)から7月15日(火)までの期間、「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」を開催。

■全商品対象「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」

2025年6月2日(月)から7月15日(火)までの期間、株式会社グランマーブルでは「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」と題し、全商品を対象にした送料無料キャンペーンを初めて実施します。

期間中、オンラインショップおよび直営店舗にて購入したすべての商品が、購入金額にかかわらず送料無料となります(北海道、沖縄県は通常送料より半額)。

グランマーブルのコンセプトである「贈る文化を創造する」をテーマに、日頃の感謝やお祝いの気持ちを、より気軽に、大切な方へお届けするギフトとして利用できるよう、このキャンペーンを実施。

お中元や季節のご挨拶、帰省時の手土産はもちろん、自分へのご褒美など、ギフトにぴったりなマーブルデニッシュ。

■「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」対象店舗

グランマーブル祇園本店

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

グランマーブル オンラインショップ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 帰省時の手土産にも!グランマーブル「夏の贈り物 早期割引キャンペーン」 appeared first on Dtimes.