大学理事長に鈴見健夫選任！芝浦工業大学

学校法人芝浦工業大学(東京都江東区)は、2025年5月29日付で、現職の鈴見健夫を理事長として再任しました。

芝浦工業大学

理事長:鈴見 健夫(すずみ たけお)77歳

任期 :2025年5月29日〜2029年6月定時評議員会の終結まで

<学歴>

1970(昭和45)年 芝浦工業大学 工学部 建築学科 卒業

<略歴>

1977(昭和52)年 旭硝子株式会社 入社

1990(平成2)年 旭硝子ビルウォール株式会社取締役

2003(平成15)年 同社取締役社長

2006(平成18)年 日本GRC工業会会長(〜2014年)

2007(平成19)年 旭ビルウォール株式会社(社名変更)代表取締役社長(〜2014年)

2007(平成19)年 旭ファイバーグラス株式会社取締役(〜2012年)

2014(平成26)年 株式会社エスアイテック代表取締役社長(〜2019年)

1998(平成10)年 芝浦工業大学校友会関西支部副支部長

2002(平成14)年 同校友会副会長

2008(平成20)年 学校法人芝浦工業大学評議員

2009(平成21)年 学校法人芝浦工業大学理事

2010(平成22)年 芝浦工業大学校友会会長

2020(令和2)年 学校法人芝浦工業大学理事長に選任

2021(令和3)年 学校法人芝浦工業大学理事長に再任

2025(令和7)年 学校法人芝浦工業大学理事長に再任(現職)

法人ではこれまで、理事会と教学執行部、附属併設校が一体となり、グローバル化の推進、研究力の強化、キャリア支援体制の充実、教育・研究施設の整備など、法人と教学が連携して着実に改革を進めてまいりました。

2027年に迎える創立100周年は、これまでの歩みを振り返るとともに、次の100年に向けた新たな成長の起点でもあります。

鈴見理事長のもと、これまでの施策を継承・発展させつつ、さらなる飛躍を目指し、定量的な目標を設定した戦略的改革に取り組むとのことです。

具体的には、研究力の強化を象徴する指標として大学院進学率70%以上、キャリア支援の深化によって有名企業400社※への就職率50%以上を目指します。

さらに、DE&Iの観点からは、女子学生の比率を30%以上に引き上げるとともに、特別指定校の拡充(関東(一都六県)以外の高校との連携強化)を通じて地方出身学生の比率を25%以上とすることを目標としています。

これらの目標達成に向け、法人・教学・ステークホルダーが一丸となって、持続的かつ実効性のある改革を力強く推進していきます。

私立理工系大学のトップランナーとしての社会的評価を一層高めるべく、今後も挑戦を続けていきます。

※有名企業400社:大学通信社が、日経平均株価指数の採用銘柄・会社規模・知名度・大学生の人気企業ランク等を参考に選定した400社のこと。

