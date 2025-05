宿泊施設が贈る、新たな感動体験！オージャス「レーザーメッセージ投影サービス」

オージャスは、2025年7月1日(火)から8月31日(日)の期間にご宿泊のお客様を対象に、宿泊施設として日本で唯一、ギネス世界記録に認定されたレーザーメッセージ投影サービスを無料で提供するキャンペーンを実施します。

オージャス「レーザーメッセージ投影サービス」

オージャスは、2025年7月1日(火)から8月31日(日)の期間にご宿泊のお客様を対象に、宿泊施設として日本で唯一、ギネス世界記録に認定されたレーザーメッセージ投影サービスを無料で提供するキャンペーンを実施。

これは、宿泊業界における新たな感動体験を創出し、お客様の忘れられない思い出づくりをサポートし、新たなチャレンジをするものです。

■日本で唯一!ギネス世界記録のレーザーメッセージを無料体験

ギネス記録を背景に、お二人の、ご家族の、日頃言えない心からのメッセージを。

「XYZ Seaside Resort/XYZ スペチアーレ」は、世界最大の文章となる3,289平方メートルのレーザーメッセージを投影できる、宿泊施設として日本で唯一のギネス世界記録認定施設です。

これまで類を見ないこの画期的なサービスを、この夏、ご宿泊のお客様限定で無料でご体験できます。

大切な人へのサプライズ、ご家族の記念日、日頃の感謝の言葉など、あなたの心からの想いを夜空に大きく描き出す。

それは、まさにこの施設が作り出す、唯一無二の感動体験。

雄大な自然の中で、光のメッセージが織りなす幻想的な夜を楽しめます。

ギネス世界記録認定時のメッセージと公式認定書

■思い出に残る良き旅とは

良き旅とは、訪れた場所の美しさだけでなく、そこで共に過ごした人との間に生まれる特別な思い出によって作られると考えます。

「XYZ Seaside Resort/XYZ スペチアーレ」は、その最高の舞台となることを目指しています。

過去300件を超えるプロポーズが100%の成功率を誇るほか、誕生日や記念日のサプライズメッセージに涙する方も多数いらっしゃいます。

「日本のゴールドコースト」と称される絶景の下、夜空に輝くレーザーメッセージは、共に旅をするパートナーとの絆を一層深めてくれます。

普段言葉にできない感謝の気持ちをメッセージとして伝えたり、未来への誓いを夜空に刻んだり。

最高の景色、最良の温泉、プライベートな美食体験に加え、ギネス記録の感動が、あなたと大切な人にとって、生涯忘れられない1ページを創り出します。

■あなたの感動メッセージを厳選!豪華宿泊券をプレゼント

今回の無料投影キャンペーンでは、お客様からいただいたメッセージの中から、特に感動的だったものを厳選し、以下のプレゼント企画を実施します。

夜空に描かれたあなたの想いが、次なる特別な旅へと繋がります。

XYZ Seaside Resort ペア宿泊チケット:1組様

XYZ スペチアーレ ペア宿泊チケット :1組様

ペア宿泊半額チケット(各会場につき) :3組様ずつ ※抽選

さらに、レーザーメッセージを利用いただいた方全員に、この特別な体験の証として「ギネス認定のレーザーメッセージ参加認定書」をメッセージをいれてプレゼントします。

■「XYZ Seaside Resort」の特色

「XYZ Seaside Resort」は、“日本のゴールドコースト”と称される和歌山県白浜に佇む、世界基準の絶景と非日常を提供する宿泊施設です。

施設直結のプライベートコーストは手付かずの大自然からの贈り物。

貝殻拾いに磯遊び、シュノーケリングではたくさんの魚たちとふれあうことができます。

夏の夜には、煌めく星空の下で、あなただけのプライベート花火も楽しめます。

歴史ある椿温泉の源泉かけ流し露天風呂が各部屋に備わり、湯に浸かりながら、刻々と変化する空と海の色彩、そして夜には遮るもののない満天の星空を独り占めする贅沢なひとときを過ごせます。

ギネス記録のレーザー投影と合わせて、五感を満たす至福の滞在をお約束します。

客室露天風呂から望む星空絶景

■「XYZ スペチアーレ」の特色

「XYZ スペチアーレ」は、“日本のゴールドコースト”と称される和歌山県白浜に佇む、世界基準の絶景と非日常を提供する宿泊施設です。

2,500坪の敷地面積、約100mにわたる断崖絶壁に立地する全室離れの客室で、プライベートな空間を存分に楽しめます。

歴史ある椿温泉の源泉かけ流し露天風呂が各部屋に備わり、湯に浸かりながら、刻々と変化する空と海の色彩、そして夜には遮るもののない満天の星空を独り占めする贅沢なひとときを過ごせます。

非日常のディナーコースを客室内のテラスダイニングで楽しめます。

ギネス記録のレーザー投影と合わせて、五感を満たす至福の滞在をお約束します。

XYZスペチアーレ 絶景を望みながら食すディナーコース

【キャンペーン概要】

対象期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)のご宿泊

内容 :○レーザーメッセージ投影サービスを無料で提供

○レーザーメッセージ利用の方全員に

「レーザーメッセージ参加認定書」をプレゼント

○厳選感動メッセージ豪華宿泊券をプレゼント

XYZ Seaside Resort ペア宿泊チケット:1組様

XYZ スペチアーレ ペア宿泊チケット :1組様

○感動メッセージ豪華宿泊券をプレゼント

【施設概要】

所在地:

XYZ Seaside Resort

〒649-2326 和歌山県西牟婁郡白浜町椿1065-3

XYZ スペチアーレ

〒649-2326 和歌山県西牟婁郡白浜町椿1063-21

アクセス:

【お車でお越しの方】

大阪出発の場合

阪和自動車道 約2時間→南紀田辺I.C→紀勢自動車道(無料区間) 約30分→南紀白浜I.C→国道42号線 約10分

【電車でお越しの方】

大阪出発の場合

新大阪駅約2時間15分→白浜駅→タクシー 約20分

※事前のご相談で送迎無料

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 宿泊施設が贈る、新たな感動体験!オージャス「レーザーメッセージ投影サービス」 appeared first on Dtimes.