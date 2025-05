笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を全店舗に導入！イズミ

イズミが、2025年6月より、イズミ単体が展開する「ゆめタウン」「ゆめマート」の全105店舗(※)にInstaVRが提供する世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を導入します。

イズミが、2025年6月より、イズミ単体が展開する「ゆめタウン」「ゆめマート」の全105店舗(※)にInstaVRが提供する世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を導入します。

画像は「ゆめタウン久留米」の外観。

(2025年1月撮影)

※イズミが単体で展開する店舗は合計105店舗、イズミのグループ会社である株式会社ゆめマート熊本、株式会社ゆめマート北九州を含めた連結では合計190店舗になります。

今回、「スマイルくん」を導入するのはイズミが単体で展開する全105店舗が対象となります。

(2024年2月29日時点)

イズミでは、これまで、お客さまへの挨拶が十分に行えていない、笑顔や発声訓練が十分にできていないなどの接客における課題がありました。

そこで、2024年10月から、InstaVR株式会社が提供する笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を「ゆめタウン」「ゆめマート」の一部店舗(ゆめタウン久留米など5店舗)に先行して導入し、接客の改善効果を確認しました。

「スマイルくん」を先行導入したイズミの「ゆめタウン」「ゆめマート」店舗では、利用開始後よりお客様から「接客が良くなった」とのお褒めの書面をいただくようになり、また、従業員からは売り場に出た瞬間から自然な笑顔が出るようになったなどの反響がありました。

さらに、接客が苦手だったパートナー社員やアルバイトの笑顔が増え、声量が大きくなったことでお客様とのコミュニケーションが活発化し、食肉売り場などでは接客の改善に起因すると見られる購入増も確認されました。

上記の改善効果の結果を受けて、イズミは全社的な接客の課題解決につなげるため、2025年6月より、「スマイルくん」をイズミ単体で展開する「ゆめタウン」「ゆめマート」の全105店舗に導入することとなりました。

InstaVR株式会社は、「人類の可能性を無限にする」というミッションのもと、「100倍速VR化」技術による店舗人材育成VRプロダクト「InstaVRエンタープライズ」や、世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」などの先進的な人材育成DXプロダクトの製品開発と導入支援を通じて、ひきつづき人手不足により深刻化する店舗人材育成の課題を解決していきます。

「スマイルくん」はInstaVR株式会社の登録商標です。

(登録商標第6802606号)

事業内容:

・InstaVR株式会社は「人類の可能性を無限にする」というミッションのもと、VRやAIなどの革新的技術を活用した人材育成DXプロダクトをグローバルに提供する日本企業です。

・「100倍速VR化」技術による店舗人材育成VRプロダクト「InstaVRエンタープライズ」や、VR向けの自社開発エッジAI技術を転用した世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」などの先進的な技術を元にした人材育成DXプロダクトの製品開発と導入支援を行っています。

・InstaVR株式会社は経済産業省が選ぶ日本政府のスタートアップ支援特待生「J-Startup」企業に選定されている他、国内最大の経済団体である「日本経済団体連合会(経団連)」にVR企業として唯一加入している日本を代表する人材育成DXカンパニーです。

