展示会出展等の経費を助成！東京都中小企業振興公社「令和7年度市場開拓助成事業」

東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業者等を対象に、展示会出展費用や印刷費等販促経費の一部を助成する「令和7年度市場開拓助成事業」について、制度や申請のポイントを説明するウェビナーを2025年6月11日(水)に開催します(事業の申請は6/16(月)〜30(月)受付)。

東京都中小企業振興公社「令和7年度市場開拓助成事業」

東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業者等を対象に、展示会出展費用や印刷費等販促経費の一部を助成する「令和7年度市場開拓助成事業」について、制度や申請のポイントを説明するウェビナーを2025年6月11日(水)に開催します(事業の申請は6/16(月)〜30(月)受付)。

【ウェビナー概要】

<プログラム>

(1) 「市場開拓助成事業」とは?

(2) 「市場開拓助成事業」申請書の記入方法・ポイント

(3) 質疑応答(Q&A機能にて質問を受付けます)

<日時>

2025年6月11日(水) 14:00〜15:00

【受講方法】

■ライブ配信(Zoomウェビナー)

当日(6/11(水) 9:00)に、公社HPにZoom URLを公開しますので、そちらから参加してください。

事前のお申込みは不要です。

資料ダウンロード

<こんな方におすすめ>

●自社で開発した製品の販路を広げるため、助成金を活用して展示会への出展や製品専用HPの開設をしたい!

●助成金を活用して海外展示会に出展し、海外での認知度を上げて受注を獲得したい!

けれども…

●助成金の仕組みがわかりにくい!

●申請書類の作成が難しい!

諦めるその前に…本ウェビナーにてお悩みを解決します。

【市場開拓助成事業とは】

●複数の展示会で利用できます

一度の申請で、助成額300万円を上限に複数の展示会(海外・オンライン展示会を含む)を申請いただけます。

また、出展小間料に加え、資材費・輸送費など展示会に関連する助成対象の経費項目が充実しています。

●助成対象商品の販売促進経費も対象となります

展示会出展経費の他、助成対象商品の販路開拓に必要な販促経費も助成対象となります。

印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費に加えて、自社のサイト制作・改修費やEC出店初期登録料も助成対象経費となります。

●電子申請に対応します

電子申請システム「Jグランツ」による電子申請受付を行います。

【市場開拓助成事業 概要】

市場開拓助成事業は、「東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等」や「成長産業分野に属する技術・製品等」について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、都内中小企業者等の振興に資することを目的としています。

◆助成限度額:300万円

◆助成率 :1/2以内

◆対象展示会:国内展示会、海外展示会、オンライン展示会

◆助成対象経費:

(1) 展示会等参加費(出展小間料、資材費、輸送費、通訳費(海外展示会のみ))

(2) 販売促進費(EC出店初期登録料、サイト制作・改修費、印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費)

※「展示会等参加費」の申請は必須であり「販売促進費」のみの申請はできません。

◆助成対象期間:

令和7年10月1日から令和8年12月31日まで(1年3カ月以内)

【申請要件】

令和7年5月31日時点で「開発が完了し販売できる状態にある自社の製品」であることに加え、選択した申請区分ごとに定める下記の要件を満たしている必要があります。

<申請区分1. 東京都支援製品の市場開拓助成>

「東京都や公社から一定の評価、認定、支援等」を受けた自社の製品・サービス等

詳細については下記URLをご参照ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo_detail.html

<申請区分2. 成長産業分野の市場開拓助成>

東京都が策定した「イノベーションマップ」に示された分野に属する自社の製品・サービス等

イノベーションマップでは、次の9つの分野に属する技術・製品の開発を支援テーマとして定めています。

●防災、減災、災害復旧

●インフラメンテナンス

●安全・安心の確保

●スポーツ振興、障害者スポーツ

●子育て・高齢者・障害者の支援

●医療・健康

●環境・エネルギー・節電

●国際的な観光・金融都市の実現

●交通・物流・サプライチェーン

【スケジュール】

●エントリー(公社HP) :令和7年6月30日まで

●電子申請(Jグランツ):令和7年6月16日〜6月30日

●書類審査 :令和7年7月〜8月

●面接審査 :令和7年8月下旬

●助成対象者の決定 :令和7年9月末

※面接審査は申請区分「成長産業分野の市場開拓助成」のみ実施

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 展示会出展等の経費を助成!東京都中小企業振興公社「令和7年度市場開拓助成事業」 appeared first on Dtimes.