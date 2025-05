ブラジルクラフトの精神が香る4銘柄が登場！インターコンチネンタル商事「ブラジリアン・スピリット」シリーズ

インターコンチネンタル商事は、ブラジルのTobacco Way社が製造する刻みたばこ「ブラジリアン・スピリット」シリーズを、2025年6月2日(月)より全国のたばこ販売店にて発売します。

インターコンチネンタル商事「ブラジリアン・スピリット」シリーズ

インターコンチネンタル商事は、ブラジルのTobacco Way社が製造する刻みたばこ「ブラジリアン・スピリット」シリーズを、2025年6月2日(月)より全国のたばこ販売店にて発売。

自然豊かなブラジルで育まれた上質なたばこ葉を贅沢に使用し、それぞれの個性と味わいを最大限に引き出した4銘柄です。

価格面でも、20g入り480円(税込)と日常遣いに適したコストパフォーマンスを実現しています。

■新商品概要

バージニアブレンド

商品名:ブラジリアン・スピリット・バージニアブレンド

喫味 :最高級のブラジル産バージニア葉を使用。

調和がとれた、なめらかで、ほんのり甘く、心地よい喫味。

価格 :480円(税込/20g入り)

アメリカンブレンド

商品名:ブラジリアン・スピリット・アメリカンブレンド

喫味 :ブラジル産の高品質ブラックキャベンディッシュ、ローストバーレー、

オリエンタル、バージニアのブレンド。

なめらかでほのかな甘みと大地を思わせる香りが特長。

価格 :480円(税込/20g入り)

ダークファイヤード

商品名:ブラジリアン・スピリット・ダークファイヤード

喫味 :厳選されたタバコを独自のブレンドで調合し、独特で濃厚な風味を

保証する何世紀も続く伝統的な製法で乾燥させています。

際立った力強さで、よりコクのある味わいを楽しみたい方にお勧め。

価格 :480円(税込/20g入り)

クラシック

商品名:ブラジリアン・スピリット・クラシック

喫味 :ブラックキャベンディッシュ、ローストバーレー、バージニアを

ブレンドしたプレミアムな味わい。

甘みとほのかなスパイシーな極上の味わい。

価格 :480円(税込/20g入り)

■刻みたばことは

葉たばこを細かく刻み、キセルという細いパイプに詰めて吸うたばこです。

刻み幅が0.3mm以下と細く、香料は添加されていません。

インターコンチネンタル商事は、今回の「ブラジリアン・スピリット」の発売をはじめ、今後もお客様の様々なニーズにお応えできる商品を提供できるよう努めていきます。

健康注意文言

