完結を記念したPV公開！『私に天使が舞い降りた！』椋木ななつ著

一迅社は『私に天使が舞い降りた!』(著:椋木ななつ)完結巻となるコミックス第16巻を5月29日(木)に発売します。

『私に天使が舞い降りた!』第16巻 椋木ななつ著

≪書籍情報≫

『私に天使が舞い降りた!』第16巻

著 :椋木ななつ

発売日:2025年5月29日(木)

・特装版

価格:1,320円(税込)

ISBN:978-4758029025

一迅社は『私に天使が舞い降りた!』(著:椋木ななつ)完結巻となるコミックス第16巻を5月29日(木)に発売。

また、完結を記念したPVを公開するほか、6月よりPOP UP SHOPを開催します。

■『私に天使が舞い降りた!』堂々完結!コミックス第16巻5月29日(木)発売!

2016年より連載開始、TVアニメ化&映画化の大人気スケッチコメディーが堂々完結!

コミックス最終第16巻通常版・特装版は2025年5月29日(木)発売!特装版は卒業式後のエピローグを描いた小冊子つきです。

≪あらすじ≫

バレンタインも過ぎて、そろそろ花ちゃんの誕生日!

2025年は遊園地に行くことになりみやこも苦手なりに楽しんで…?

そしていよいよ、花ちゃんたちの卒業式が近づいてきて…。

超絶かわいいあの娘と仲良くなりたい系スケッチコメディー、ついに完結です♪

・通常版

価格:847円(税込)

ISBN:978-4758029018

『私に天使が舞い降りた!』第16巻 通常版

■『私に天使が舞い降りた!』コミックス第16巻発売記念PV公開!

『私に天使が舞い降りた!』コミックス第16巻の発売を記念したPVを公開しました!

星野みやこ役:上田麗奈さん&白咲花役:指出毬亜さんの撮りおろしボイスでお届けします。

みやこが取り出したアルバムには一体どんな写真が…?一迅社宣伝YouTube、X、「コミック百合姫」TikTokにて公開中です。

・出演

星野みやこ 役:上田麗奈 さん

白咲花 役 :指出毬亜 さん

YouTube

≪キャンペーン情報≫

『私に天使が舞い降りた!』コミックス第16巻発売&PV公開を記念して「コミック百合姫」公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催します!抽選で3名様に星野みやこ役:上田麗奈さん、白咲花役:指出毬亜さんの直筆サイン入り色紙をプレゼント!ぜひご応募ください。

・応募方法

(1)「コミック百合姫」公式X(@yh_magazine)をフォロー

(2)該当の投稿をリポスト

応募期間:5月28日(水)〜6月10日(火)23:59

■「私に天使が舞い降りた!完結記念 POP UP SHOP in 新宿マルイ アネックス」開催決定!

『私に天使が舞い降りた!』の完結を記念したPOP UP SHOPの開催が決定!

また、このイベントのキービジュアルを公開しました。

『わたてん』最終回を彩った集合イラストや、原作・TVアニメのイラストを使用したグッズの販売はもちろん、物販購入特典も予定。

≪開催概要≫

「私に天使が舞い降りた!完結記念 POP UP SHOP in 新宿マルイ アネックス」

会期 :2025年6月28日(土)〜7月13日(日)

場所 :新宿マルイ アネックス 2Fイベントスペース

営業時間:平日11:00〜20:00/土日祝10:30〜20:00 ※7月13日(日)は18:00まで

≪事前抽選予約の案内≫

2025年6月28日(土)、6月29日(日)は店内の混雑が予想されるため、【事前抽選予約制】とさせていただきます。

・事前抽選スケジュール

対象日程 :6月28日(土)、6月29日(日)

事前抽選期間:6月13日(金)18:00〜6月19日(木)23:59

当落発表 :6月20日(金)18:00より順次

・お申し込みフォーム

6月28日(土): https://t.livepocket.jp/e/phb_7

6月29日(日): https://t.livepocket.jp/e/y84w9

■東京都内各駅に『私に天使が舞い降りた!』広告が登場!

『わたてん』の完結を記念して都内各駅に広告を掲出中!ぜひ確認してください!

・東京メトロ新宿駅サインボード

東京メトロ新宿駅サインボード

・JR秋葉原駅 デジタルサイネージ

JR秋葉原駅 デジタルサイネージ

※本件に関し駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出終了時期は未定です。

■作品情報

『私に天使が舞い降りた!』(コミック百合姫/一迅社刊)

著:椋木ななつ

コミックス第1巻〜第15巻好評発売中!

最終第16巻5月29日(木)発売!

オタクで、人見知りな女子大生みやこが出会ったのは、まさに天使な小学生!?妹が新しく連れてきた友だちの花ちゃんを見た瞬間、ドキドキが止まらなくなってしまったみやこ!!どうにか仲良くなろうと奮闘するのだが…。

大人気の超絶かわいいあの娘と仲良くなりたい系スケッチコメディー!

(C)椋木ななつ/一迅社

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 完結を記念したPV公開!『私に天使が舞い降りた!』椋木ななつ著 appeared first on Dtimes.