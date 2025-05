8週目商談会開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催!

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催8週目は、1つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【1. ビジネスマッチング商談会】

本商談会では、マレーシアの多様な業種を代表する企業が集まり、革新的な製品やサービスを紹介します。

参加企業はアニメ・ゲームIP開発、健康食品、ミルクフィッシュ養殖、バナナ等フルーツの加工品、MD2パイナップルやスイートコーン生産、ITソリューションなど幅広い分野で実績があります。

日本の輸入業者や流通代理店の皆さまにとって、新たなビジネスチャンスとなる機会です。

万博入場チケット付きですので、どうぞお気軽に参加してください。

■日時 :2025年6月3日(火) 10:00〜18:00

■場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費:無料

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

マレーシアパビリオン ビジネスプログラム01

この取り組みは、マレーシアの投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry:MITI)とその関連機関であるマレーシア貿易開発公社(MATRADE)の主導にて開催され、万博を機に日本とマレーシア間の貿易と投資の強化・促進を目指しています。

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

