スーパーオートバックスMITAKAで展示・試乗スタート！バブル「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」

バブルは、次世代電動三輪バイク「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」を、スーパーオートバックスMITAKA(東京都三鷹市)にて展示・試乗出来るようになりました。

今回の展示・試乗は、2025年5月25日より常設で実施され、電動モビリティにご関心のある方々に向けて、より身近な場所で「VIVEL TRIKE」の魅力を体感出来ます。

試乗したい方はもちろん、外観や大きさを実際に確認したい方、写真を撮影したい方におすすめです。

VIVEL TRIKEイメージ写真1

VIVEL TRIKEイメージ写真2

【展示・試乗概要】

場所 :スーパーオートバックスMITAKA

(東京都三鷹市野崎4丁目1-10)

期間 :2025年5月25日(日)より

終了時期 :未定 ※予告なく終了する場合があります。

内容 :電動三輪バイク「VIVEL TRIKE」の展示・試乗

対象モデル :Li2000 ホワイト

試乗費用 :無料

試乗のお問合せ:スーパーオートバックスMITAKA(0422-30-0577)

購入などその他お問合せ:株式会社バブル(0463-97-6040)

注意事項:

スーパーオートバックスMITAKAでの試乗に関するお問い合わせはスーパーオートバックスMITAKAに直接ご連絡ください。

