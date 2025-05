VTuberプロジェクト「うおむすめ」からうおむすめ×HoneyWorksのオリジナル楽曲が、2025年夏に公開決定!

うおむすめ×HoneyWorks

VTuberプロジェクト「うおむすめ」からうおむすめ×HoneyWorksのオリジナル楽曲が、2025年夏に公開決定しました。

◆デビュー記念グッズ販売

うおむすめデビューを記念したグッズが販売開始!6/30までの限定販売!

うおむすめデビューを記念したグッズが販売開始!

6/30までの限定販売!!

▽商品ラインナップ

ランダム缶バッチ

アクリルキーホルダー

アクリルスタンド

タペストリー

オリジナルルアー(13g)入りフルセット※数量限定

◆チャンネル登録

チャンネル登録達成記念特典!目が離せない特大特典が目白押し!

初配信前に一期生メンバー全員が5,000人OVER達成!

そして初配信から3日目で全員10,000人OVER達成!!

2万人でゲームのティザーPV公開

3万人で3Dモデル公開 と目が離せない特大特典が目白押し!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナル楽曲制作決定!うおむすめ×HoneyWorks appeared first on Dtimes.