ボブルヘッドやMLBグッズが博多マルイに集結！JAMSHOPPING「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」

JAMSHOPPING「PGS SHO-TIME 大谷翔平 公式グッズ特集ストア」

開催期間: 2025年6月28日(土)〜7月6日(日)

開催会場: 博多マルイ 3F イベントスペース

(所在地:〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1)

営業時間: 10:00〜21:00

このストアでは、「東京シリーズ」公式商品をはじめ、日本初登場となるMLB公式ボブルヘッド人形や、米国の人気アパレルブランド「RotoWear(ロトウェア)」がMLBPA公式ライセンスのもと制作した話題のTシャツ「The Skincare Swipe」、その他の貴重なコレクターズアイテムなど、MLBファン必見の限定商品を多数取り揃えて販売します。

今回の特別ストアでは、東京ドームで開催された「東京シリーズ」の公式商品を中心に展開。

注目は、「大谷翔平選手の二刀流を象徴するボブルヘッド2種 ─ MLB公式」。

日本初登場となる大谷翔平選手 初の念願のワールドシリーズ優勝を記念した「2024 World Series Champion Player トロフィー&チケット台座付き・バッター版ボブルヘッド」と、大谷翔平ドジャース投手 デビュー2025 記念「Rising Again: Pitcher’s Return 2025 ドジャース球場台座付き・ピッチャー版ボブルヘッド」が、博多マルイに揃い踏みします。

さらに、

・イチロー選手「2009-2019功績を称える記念台座付ボブルヘッド」

・ダルビッシュ有選手「日米通算200勝記念台座付ボブルヘッド」

といったMLB公式ライセンスによる限定コレクターズアイテムも多数登場。

そして、アメリカの人気アパレルブランドRotoWear(ロトウェア)が、MLBPA(MLB選手会)公式ライセンスのもと制作された大谷翔平選手による話題の“スキンケア・スワイプポーズ”をデザインしたTシャツ「The Skincare Swipe」のほか、山本由伸選手をはじめとした現役MLB選手のグッズや、ファッションアイテム、写真集・書籍なども取り揃え、博多マルイ 3F イベントスペースにMLBの魅力が一堂に集結します。

ファン垂涎の期間限定オープンとなります。

東京シリーズ公式商品

大谷翔平選手の二刀流を象徴するボブルヘッド2種

The Skincare Swipe/RotoWear(ブランド) Tシャツ

イチロー選手、ダルビッシュ有選手のボブルヘッド

