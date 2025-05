NTTドコモの10ギガ光回線サービスに対応！BIGLOBE「ドコモ光 10ギガ」

BIGLOBEは、NTTドコモが提供する最大通信速度10Gbps(注1)の「ドコモ光 10ギガ」に2025年5月28日より対応します。

BIGLOBE「ドコモ光 10ギガ」

これにより、「ドコモ光 10ギガ」を選ばれるお客さまにも、ポイントプログラムや優待チケットなど、BIGLOBE独自の会員向け特典を利用できるようになります。

すでに、BIGLOBEの「ドコモ光 1ギガ」を利用いただいているお客さまで、「ドコモ光 10ギガ」への変更をご希望される場合も、引き続きBIGLOBEをインターネットサービスプロバイダーとして利用できます。

・BIGLOBE「ドコモ光 10ギガ」月額料金

お申込みは上記Webサイト、もしくはNTTドコモのホームページ、ドコモショップ等から可能です。

・提供エリア

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ 光クロス」の提供エリアとなります。

詳細な提供エリアの確認は、NTT東日本・NTT西日本フレッツ光公式サイトの提供エリア検索で確認してください。

・提供開始日:2025年5月28日

BIGLOBEはネットとリアルの世界の「Life-changing Company」を目指し、お客さま一人ひとりのかなえたい想いを実現していきます。

(注1)

最大通信速度はお客さまの利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

(注2)

2年間同一の「ドコモ光」の継続利用が条件となり、当該期間内での解約、定期契約のない料金プランへの変更などの場合、更新期間を除いて5,500円(税込)の解約金がかかります。

