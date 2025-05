福岡県糟屋郡新宮町の中学校 2校5部活の指導を受託！リーフラス

リーフラスは、福岡県糟屋郡新宮町と、2校の中学校の運動部5部活におけるR7年度新宮町立中学校休日部活動管理運営等業務委託契約を締結しました。

2025年5月より順次部活動支援を進めています。

■同社について

同社は、子ども向けスポーツスクール、放課後等デイサービスの運営や、自治体と連携した部活動支援事業などを行うソーシャルビジネス企業です。

スポーツ庁が進める学校部活動の民間への移行の動きに先駆け、同社は全国で累計1,702校(2025年1月現在)の小・中学校および高校の部活動支援を受託し、学校教員の負担軽減や子どもたちの部活動機会の確保、質の高い部活動の提供を目指した結果、部活動受託校数 国内No.1を獲得しています。

今回の受託に際しまして、同社はこれまで以上に真摯に、責任を持って部活動支援に取り組み、皆さまのご期待に応えることができるよう、一層励んでいきます。

福岡県糟屋郡新宮町の生徒・教員の皆さまにとってより良い部活動環境作りの実現に向けて、努めていきます。

