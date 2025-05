ID管理とIT資産管理を融合！アエルプランニング／ディー・ディー・エス「ID-ITAMコンサルティングサービス」

アエルプランニングと、ディー・ディー・エスは、ID管理とIT資産管理を融合したコンサルティングサービスを共同開発し、2025年6月2日よりAERUならびにDDSより提供を開始します。

アエルプランニング/ディー・ディー・エス「ID-ITAMコンサルティングサービス」

近年増加傾向にあるサイバー攻撃は社会問題化しており、多くの企業では、従来の「境界型セキュリティ」では防ぎきれない新しいリスクに対応するため、「ゼロトラスト・セキュリティモデル」の導入を検討しています。

今回提供するID管理とIT資産管理を融合したコンサルティングサービス『ID-ITAMコンサルティングサービス』では、ゼロトラスト対策の重要コンポートネントにあたる認証と認可、デバイス、アプリケーションの管理に焦点を当て、企業におけるID管理とIT資産管理の融合によるセキュリティ対策を、わかりやすく設計・構築するサービスとして、「ゼロトラスト対策サービス」を提供します。

また、それ以外にも、特権ID管理(システム管理に必要となる特権アカウントの管理)とシステム構成管理の融合によりIT環境全体をより安全で、効率的かつ安定的に運用するための総合的な支援を提供する「特権ID・システム管理強化サービス」や、IDログ分析に基づくIT資産管理の効率化とコスト最適化を実現する「ITコスト最適化サービス」を提供予定です。

AERUは、これまでのIT資産管理コンサルティングで培った豊富な実績を活かし、IT資産管理とID管理を融合させた新たなコンサルティングサービスモデルを開発し、提供します。

これにDDSの強みである生体認証や多要素認証技術を組み合わせることで、より強固なゼロトラスト・セキュリティモデルの構築が可能になることに着眼しました。

両社が持つ専門性と技術力を活かし、国内企業のセキュリティ対策の一環として、皆様のゼロトラスト導入をID管理とIT資産管理の融合によって支援するコンサルティングサービスを提供していきます。

≪ID-ITAMコンサルティングサービスメニュー≫

● ゼロトラスト対策サービス:

「信用せず常に検証する」というゼロトラストの考え方を、ID管理、認証と認可およびIT資産管理の融合によって強固なものとし、組織内の利用者を起点としたセキュリティ対策の実現に貢献します。

● ITコスト最適化サービス:

人事イベントなどをトリガーにID属性を常に最新の状態に保ち、その情報をIT資産に連携させることで、利用されていない資産の特定に加え、管理外のPC(野良PC)の発見にも貢献します。

これにより、ハードウェアコスト、ソフトウェアコスト、サービスコストの最適化を実現します。

● 特権ID・システム管理強化サービス:

IT資産管理におけるシステム構成情報と、システム運用に必要な特権IDを連携させることで、システムそのものとシステム管理者双方を起点としたセキュリティ対策を強化します。

IT資産管理との連携により、セキュリティインシデント発生時の対応を迅速かつ的確に行えるようになります。

≪カフェテリア方式のコンサルティングメニューの提供について≫

同社では、自社の課題やニーズに応じて最適な施策を選択できる「カフェテリア方式」のコンサルティングメニューを提供しています。

お客様は、ソリューション導入支援、業務プロセス設計、データ整備など、必要な領域のみを柔軟に選択いただけます。

全体像を俯瞰しながら、必要なメニューを選択することで、コスト効率および導入スピードの最適化が可能となります。

このような柔軟な選択肢は、同社が全体を包括的に支援可能なコンサルティング体系を有しているからこそ実現できるものです。

部分的な支援から全体の改革まで、企業の成長ステージや課題に応じた最適な提案をします。

カフェテリア方式のコンサルティング体系

● プレフェーズ コンサルテーション課題解決のための計画策定:

プレの提案段階で相談会やアセスメントを実施

● 要件設計(対象物)データ・成果(ROI)

ソリューション導入のための要件定義 コンサルテーション:

対応するソリューションを実際に導入していくためのコンサルティング

● ID/ITAMの制度設計 コンサルテーション:

ヒアリング、要件整理、分析やロードマップ作成など、コンサルティングの役務が発生

≪株式会社アエルプランニングについて≫

AERUは、インターネットビジネスやITアウトソーシング事業に早期から取組み、現在のメイン事業はIT資産管理の専業コンサルティングです。

IT資産管理コンサルティングの実績を基に「IT資産管理見直し支援サービス」、「IT資産管理見直し診断」などのサービスを展開しています。

