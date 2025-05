体型に悩む方へ、確かな医学的根拠に基づくダイエット治療を展開！まゆりなclinic名古屋栄「医療ダイエット」

「体型に悩む方を減らしたい。鏡の前の自分に、自信を持ってほしい」そんな思いから、まゆりなclinic名古屋栄は医療ダイエットの提供を2025年6月より本格的にスタートします。

まゆりなclinic名古屋栄「医療ダイエット」

「体型に悩む方を減らしたい。鏡の前の自分に、自信を持ってほしい」そんな思いから、まゆりなclinic名古屋栄は医療ダイエットの提供を2025年6月より本格的にスタート!

体型に悩むことで、自分に自信が持てなくなったり、人と会うのが億劫になってしまったり──

そんなメンタルの落ち込みを経験している方も少なくありません。

また、ぽっちゃり体型をもっと美しく見せたい、自分らしい理想のボディラインを手に入れたいという方も多いのではないでしょうか。

結婚式や同窓会、マッチングアプリでの出会いなど、大切なイベントをきっかけに「変わりたい」と思った方もいらっしゃると思います。

そんな気持ちに寄り添い「前向きな自分」を応援するような医療ダイエットを目指しています。

体型に悩み続けることは、自分を責めてしまったり、遠回りを重ねたりして、大切な時間を少しずつ奪われてしまうことにもつながります。

「変わりたい」と感じたその瞬間こそ、自分の未来を動かす最初のきっかけかもしれません。

「どこに相談すればいいか分からない」「何をやっても変わらなかった」――そんな声が増える中で、総合内科専門医として日々多くの患者様の身体の変化と向き合ってきた院長は、「もっと本質的な医療の力でサポートできることがあるのではないか」と感じ、本格的な医療ダイエットを提供したいと考えるようになりました。

“本気で痩せたい”という気持ちに、最初から安心して応えられる場所として──まゆりなclinic名古屋栄は、一歩を踏み出すすべての方をお迎えしています。

“やせたい”だけじゃない、“変わりたい”あなたへ。

医療だからこそ実現できる、根拠あるダイエットを。

■プログラムの特徴と内容

・脂肪冷却、脂肪凍結(冷却式脂肪細胞除去)

・高出力電磁刺激器(EMShape NEO)による筋肉運動

・マイクロ波や高密度超音波(Body HIFU)による脂肪加熱、引き締め

・脂肪溶解注射や代謝サポート注射

施術の対象部位は、腹部・太もも・二の腕・ヒップ・バナナロール・セルライト部位など多岐にわたり、 体重の変化だけでなく、“見た目の変化”や“ボディラインの改善”を重視しています。

治療に使われる様々な器械や注射など

■医師の視点で構築された“まかせられる医療ダイエット”

ダイエットプログラムには、現役の総合内科専門医である院長がカウンセリングや治療設計に関与し、 施術内容だけでなく、日常の過ごし方や食事のアドバイスまで一貫してサポートします。

「どの施術が自分に合うのか分からない」という方にも、安心してまかせられる医療ダイエットを目指しています。

医学的に評価し、治療方針を決めていく本格的な医療ダイエットです。

食事のアドバイスもサポート

■数字で“見える”から安心。

医療用InBodyで客観的に変化を確認(数値化&可視化)

同院では、治療の経過をよりわかりやすくご実感いただけるよう、 医療機関向けの体組成計「InBody(インボディ)」※を導入しています。

医療用InBody

脂肪量や筋肉量だけでなく、体内の水分バランスも含めて細かく測定できるため、「見た目の変化」とあわせて身体の内側の変化も客観的な数値として確認することができます。

定期的な測定を通じて、患者様自身も変化を実感しやすく、安心して前向きに治療を続けていただけるサポートツールとして活用しています。

※InBody(インボディ)とは、体脂肪量や筋肉量に加え、体内の水分バランスまで詳細に測定できる体組成分析機器です。

一般的な体重計や簡易測定器では得られない、より正確な身体データを確認することができます。

医療用のInBodyは家庭用のInBodyに比べ、さらに詳しく測定できる機種になります。

利用スタイルと料金体系について

・料金表通りの適正価格で提供。

(料金表以外のオプションはないので安心してご相談ください。)

・都度払い(1回ごと)の利用も可能で、まずは気軽に試しやすい。

・必要な施術をしっかり受けられる“おまかせ型のコースプラン”も用意。

・おまかせ型のコースは、複数の施術を効率よく組み合わせながらも、かなりお得な価格で受けられるよう設計されており、本気で痩せたいという方の気持ちに応えたいという想いから生まれたプランです。

・無理な勧誘や不要な施術の提案は一切行っていません。

