壮大なファンタジー世界と爽快なコンボ戦闘体験！GSE『TEVI』

GSE『TEVI』

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2025年7月17日

■価格 :4,982円(税込5,480円)

■ジャンル :メトロイドヴァニア2Dアクションアドベンチャー

■プレイ人数 :1人(オフライン)

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :CreSpirit

■CERO :B

GSEは、台湾のゲームデベロッパーCreSpiritが開発したメトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム『TEVI』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で2025年7月17日に発売予定です。

運命、未知の要素、思いがけない出会い―すべてが絡み合うこの冒険の旅で、プレイヤーは高密度な戦闘システムと爽快なコンボを駆使し、さまざまな敵に挑むことになります。

自らの操作スキルを限界まで高める準備はできていますか?

【ゲームプレイ】

◆洗練されたアートで描かれる壮大なファンタジー世界と爽快なコンボ戦闘体験

近接攻撃、遠距離攻撃、コンボ、弾幕などの多彩な要素が融合した、テンポの速い戦闘システムが特徴です。

プレイヤーは主人公テビィを操作し、回避ジャンプ、ターン、スピンダッシュなど、様々な技を駆使して、難易度の高い弾幕戦を突破していくことになります。

・クラウドコントロール:敵の動きを制御し、コンボで戦局を有利に展開します。

・ブレイク:ボスが一定の条件を満たすと「ブレイク状態」になり、ボスの動きが制限されるため、その間はプレイヤーが攻撃を仕掛ける絶好のチャンスとなります。

・弾幕消去:防御シールドを展開し、弾幕を無効化しつつダメージを与えます。

・回避システム:近接攻撃で回避ゲージを溜め、緊急時の脱出を可能にします。

◆ビジュアルアートとOSTの融合で究極の没入感を演出

有名イラストレーターEin Lee氏の美麗なイラストがストーリー演出に組み込まれており、CGアニメーションと相まって物語がより鮮やかに彩られています。

さらに、各マップエリアには探索を進めるにつれてアンロックされるオリジナルサウンドトラックが用意されており、迫りくる敵との戦いを引き立てる緊張感あるメロディが、プレイヤーをゲームの世界へと没入させます。

◆自由度の高いカスタマイズで独自の戦闘スタイルを構築

プレイヤーはショップやマップ上で、さまざまなアイテムや魔法強化アイテムを入手し、自由に組み合わせることで、自分だけの戦闘スタイルを作り上げることができます。

特定のスキルをマスターして個性的な戦闘スタイルを確立するもよし、総合的で柔軟な戦闘を目指しバランスの取れたオールラウンドな育成を追求するもよし、プレイヤーの様々なニーズに応えられるシステムとなっています。

※ゲーム画像は開発中のものです。

実際のゲームプレイでは多言語でのプレイが可能となります。

【予約特典】

予約受付期間中にNintendo Switch(TM)『TEVI』日本語パッケージ版を購入した方に、以下の予約特典をプレゼントします。

テビィ、ヴィーナ、セーブル、セリアと一緒に、おいしいワッフルを食べながら、リラックスした午後のひと時を過ごしませんか?彼らが可愛らしいウサギたちとともにあなたを待っています!開発チームの一員で、主にアート制作を担当するEin Lee氏が丁寧に描き下ろしたワッフルタイムのイラストで構成されたマウスパッドはコレクション価値も高く、絶対に見逃せません!

【ゲーム概要】

広大な大陸「アズ」、ここから冒険が始まります。

この広大な大陸は神話と魔法に満ちており、魔法を操る人族、獣耳の獣人族、そして「魔械族」と呼ばれる機械生命体の3つの主要な種族が暮らしています。

プレイヤーは、ストーリーのヒロインで自称天才エンジニアの「テビィ」を操作して、広大なアズ大陸を旅しながら、仲間のセリアとセーブルと出会い、謎の鍵「ギア」を発見すべく5つの主要都市を駆け巡り、さまざまな難易度のボス戦をクリアしましょう!

(C)2025 CreSpirit Int. Ltd. All rights reserved. Published by PM Studios, Inc. Physical Retail version licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

