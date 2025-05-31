¿·ÀîÍ¥°¦¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÆî±ÛÃ«¤«¤éËÌÀé½»¤Ø¼«Å¾¼ÖÎ¹¡ÖÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«Ëý¤«¤Ê¡×
½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì(¥Æ¥ì¶Ì)¤Î¥ß¥ËÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¸¤Þ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù(Ëè½µÅÚÍË23:00¡Á)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¿·ÀîÍ¥°¦
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©³ÆÃÏ¤ÎÆ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼«ËýÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤âºë¶Ì¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÀ¾Àî¼þºîÁª¼ê¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¤ÎÉ¹Àî¿À¼Ò¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¿·Àî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¿·Àî¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡£¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¡È¤Ê¤ó¤³¤·¡É(Æî±ÛÃ«)¤«¤éËÌÀé½»¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿! Í§Ã£¤ÈÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤ó¤Æº£»×¤¦¤È¤É¤³¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä(¾Ð)¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡È¤¨¡¼?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¼«Ëý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤Ï¡¢3·î29Æü¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¾Éð¡ßÆüËÜ¥Ï¥à¡×Àï¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ´Åö¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¶Ì
¿·ÀîÍ¥°¦
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©³ÆÃÏ¤ÎÆ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼«ËýÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤âºë¶Ì¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÎÄÔÈ¯É§»á¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÀ¾Àî¼þºîÁª¼ê¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Àî¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡£¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¡È¤Ê¤ó¤³¤·¡É(Æî±ÛÃ«)¤«¤éËÌÀé½»¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿! Í§Ã£¤ÈÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤ó¤Æº£»×¤¦¤È¤É¤³¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä(¾Ð)¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢²¿¤À¤«¤ó¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡È¤¨¡¼?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¼«Ëý¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤Ï¡¢3·î29Æü¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¾Éð¡ßÆüËÜ¥Ï¥à¡×Àï¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÃ´Åö¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¶Ì