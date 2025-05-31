¡Ú¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Û5/31¡§¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
»Ò¤É¤â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤! º£¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÂç¿Í¤¬µÞÁýÃæ
1985Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢40Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´á¶ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡£¼Â¤Ïº£¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Öº£¹¹¤Ê¤Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Ê¤¤?¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤ËÎò»Ë¤ÏÄ¶Ä¹¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¢¡Ö¤¨!? º£Ç¯40¼þÇ¯¤Ê¤Î?¡×¤È¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¡¢¤Ê¤¼º£Âç¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«? ¤½¤Î¥ï¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë!
Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ï¿´¤Î¤ª¼é¤ê¡×¤À¤È¸ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÇÐÍ¥¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤µ¤ó¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´äËÜ¤Î²È¤Ë¡¢(¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬)¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¤ª¤·¤Ä¤¸¤Î¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¥·¥«¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¡×¤È¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë´äËÜ¾È¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö²¶¤Ç¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£ÃËÀ¤â¥Ï¥Þ¤ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï?
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈ¯Çä¡ª¡Û
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð´á¶ñÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÂç¿Í¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤À¡£Ãæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥é¥ó¥À¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¼ÂºÝ¤Ë³«Éõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Õ¥í¡¼¥é¥¦¥µ¥®¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡ÖÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÆ¬Éï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£°ìÊýÆüÂ¼¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ú¤Åö¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤Í¡×¡¢¡Ö¼êÆ°¤¤Þ¤¹¤è¡¢¼êÆ°¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤â¡¢º´µ×´Ö¤«¤é¡Ö¸å¤í¤Îµð¿Í¡ÊÆüÂ¼¡Ë¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë!¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ê°¦¾ð¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Û
¤½¤ó¤Ê¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÂç¿Í¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏSNS¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤«¤éX¤Ç¡Ö#¥·¥ë³è¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë³è¤Ï¤µ¤¢¡¢½Ð½Á¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¢¡¢½Ð¤Æ¤¤¿½Ð¤Æ¤¤¿! ¤¹¤´¤¤¡¢¼êÊÔ¤ß¤Î¥Ï¥Á¤µ¤ó¤ÎÉþÃå¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥·¥ë³èÅê¹Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£
±§³À¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¥·¥ë³è¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«ºî¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÈäÏª¡£
°ìÊý¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ä¡Èº«ÃîºÎ½¸¡É¤Ê¤É¤Ë¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
SNS¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö#Ê¬¿È¥Ð¥Ë¥¢¡×¤ä¡Ö#ÊÔ¤ß¥Ð¥Ë¥¢¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥¹¥Î¥Ð¥Ë¥¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è!¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëSnow Man¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÌÏ¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡£
¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖSnow Man¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ð¥Ë¥¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ê¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¹¥¤¤Î¡Ë´äËÜ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Î¥Ð¥Ë¥¢¤¬¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢Snow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÃ¯¤¬Ã¯¤«¤ï¤«¤ë¤Î¡©¡×¤Èº´µ×´Ö¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÈ±¿§¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼ª¤ò»ý¤Ä¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Í¥º¥ß¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¡ª²¶¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Å¤ß¤µ¤ó¤Î»äÊª¤Î¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÁª¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÌÏ¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¶õ´Ö¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ºÇ½é¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÆüÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¸«¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£