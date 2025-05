子どもの心と体のバランスを整える！OCOSAPOおこサポ「ヘルシーバランス アセスメント(LifeTreeプログラム)」

OCOSAPOおこサポでは、思春期の子どもたちとその親御さんを対象に、心と体のバランスを整えるための「ヘルシーバランス アセスメント(LifeTreeプログラム)」を提供します。

OCOSAPOおこサポ「ヘルシーバランス アセスメント(LifeTreeプログラム)」

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F

OCOSAPOおこサポでは、思春期の子どもたちとその親御さんを対象に、心と体のバランスを整えるための「ヘルシーバランス アセスメント(LifeTreeプログラム)」を提供!

医師と専門家の経験豊富な知識を活かし、家庭でできるセルフケア方法を紹介し、子どもたちの心身の健康をサポートします。

■子どもの心と体の健康を支えるために

思春期は、身体の変化や心理的な不安定さが重なる時期です。

親子間のコミュニケーションやセルフケアの重要性が高まる中、医師 横部 旬哉と、幼児から高校生までの指導経験豊富な平林 直美が、親子一緒に実践できるセルフケアのLifeTreeプログラムを開発しました。

■経験豊富な医師とのコラボレーションによる安心のケア

・横部 旬哉(1975年生まれ、医師、医師歴20年以上)

・平林 直美(1977年生まれ、教師、教師歴20年以上)

両者の知識と経験を融合させ、血液検査やカウンセリング、セミナー、定期コンサルティングなど多角的なアプローチにより提供します。

■セルフケア内容の一例

- 血液検査による身体の状態チェック

- 日常に取り入れるメンタル・フィジカルケア

- 家庭でできるリラクゼーションとストレス解消法

- セミナーや定期コンサルティングによる継続的サポート

■土曜夜・無料相談会を開催

お子さまの心と体の健康について気軽に相談できる無料の相談会も実施中です。

親子で安心して参加いただき、具体的なケア方法や生活習慣の改善点についてアドバイスを受けられます。

■詳細・予約

営業時間: 10:00〜21:00

TEL : 070-8963-2836

サービス内容

コンサルティング内容

■子どもたちの未来のために、今できるセルフケアを始めませんか?

親子一緒に心と体の健康を育む、「ヘルシーバランス アセスメント(LifeTreeプログラム)」で、思春期の不安も笑顔に変えていきましょう。

