AMEFURASSHI「Don’t stop the music」ダンプラ映像公開
AMEFURASSHI / Don’t stop the music (DANCE PRACTICE)サムネイル
スターダストプロモーション所属のガールズグループAMEFURASSHIが31日、5月27日リリースしたNew EP 『Four Hearts』から「Don’t stop the music」のDANCE PRACTICE映像を公開した。
【動画】公開されたAMEFURASSHI / Don’t stop the music (DANCE PRACTICE)
New EP 『Four Hearts』収録曲のDANCE PRACTICE映像の公開は2本目。
EP 『Four Hearts』は「喜怒哀楽」をテーマにしており、これまでに「喜(Joy)」を担う「Don’t stop the music」と「哀(Sorrow)」担う「Sweetie, Lovely, Yummy」のDANCE PRACTICE映像が公開されたことになる。同じスタジオで撮影していながら、衣装の違いはもちろんだが、それぞれ「喜(Joy)」と「哀(Sorrow)」が感じられる映像となっている。
AMEFURASSHIは6月1日（日）ららぽーと新三郷からフリーライブツアー「AMEFURASSHI Free Live Four Hearts」をスタートする。■AMEFURASSHI Official sitehttps://www.amefurasshi.jp