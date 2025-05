食楽web

●人気の無料タロット占い。あなたの6月前半の運勢は? 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

「おお~、これまた面白い各カード対になるものが出ていますね。二人、二頭、二本。「2」というキーワードが全体に隠されていそう。占ねこ的には2が3つも続いたらニャンニャンニャン、としか思い浮かびませんが、あなたの「2」のイメージは何ですか?

陰と陽、バランス、第2チャクラ。

ちょっと意識して過ごすといいかも。

第2チャクラとは、おへその下の丹田のあたり。丹田呼吸をしたり、寝るときに手を当てるだけでもいいし、全てのカード「陰陽」が入っているから陰陽のバランスを意識するのもとってもGOOD♪」(占ねこ先生)

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの6月前半(1日~15日)までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム&ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

※こちらの占いではタロットカードの中でもパワフルな大アルカナを使用しています。

Aを選んだあなたは「恋人 (逆位置)」

この時期のあなたは特定の相手とのすれ違いや誤解が多くなってしまいそう。そんな時のあなたは、問題そのものを冷静にみているかどうかが大切。

たとえば何かあった時、「あの人は大切なお客様だから」「いつもお世話になっているから」「恋人だから嫌われたくない」。そんな風に感じていないか、本当は問題の原因がわかっているのに、それを考えるときに上に上げたような言葉がついて回るなら、それは大事なことから目を背けている、ただの言い訳。

ごめんなさい、あなたに嫌われるの覚悟ではっきり言いますね。おそらく相手はあなたのことを同じように考えていません。一番大切なことを後回しにしているあなたは、きっとちょっとずれているから。そのずれが後々大きくなってしまう。

そして大切なことに蓋をしているあなたは、相手からしてみたらどうしてもちょっと魅力に欠けてしまいます。だって自分のことを大切にしていないから。

めずらしくちょっと厳しいことを言っている気がしますが、これが占ねこの愛です。大切なあなただからこそ、本当のことを言って幸せになって欲しい。そのためなら嫌われたっていいんです。それが占ねこからのあなたへの愛であり、占ねこ自分自身への愛でもあるんです。自分に嘘はつけないからね。

そろそろわかるよね。このカードを引いた方は、それができるかどうか、カードに問われています。もちろん人を大切にするのは大事なこと。だけどそれが結局、今の自分との関係性を保つためのものだけになってないか、自分の保身になってないか、それが実はエゴではないのか。今一度、自分自身に問うてみてください。

そしてその関係に執着しないこと。

壊す必要はない。ただ、今の関係だけではない、もう一つ上の関係になれそうなんです。

誤解やすれ違いがあったら、本当の問題を自分に問うてみて。それがもっといい関係を生み出すはず。

(仕事運)

ミスコミュニケーションがありそう。上司だから、部下だから、大事なお客様だから、じゃなくて本当の人間関係を作っていこう!

(恋愛運)

恋人だという関係に恋すると空っぽになっちゃうよ。本当のあなたと、相手で関係を作って

すれ違ったら距離を置くのも一つの手

【ラッキーフード/ラッキーアクション】

りんごを食べてみて

コミュニケーションを大切に

Bを選んだあなた「戦車 (正位置)」

なんだかこのカード、めっちゃよく出ない!? 何度も引いたっていう人、いないよね!?(笑)

といっても何度も同じカードが出るのがタロットの面白いところだったりするね。

というわけで(どんなわけだ? 笑)、このカード何度か出たよという人も初めて出たよ、っていう人も、

「進め」

だそうです。あるいは「進む」ですね。

6月前半、否が応でも進められるでしょう。前に出て進んできたよ~っていう人は「え~、まだ進むの!?ゼー、ハーッ」かもしれないし、初めて出た人は急にエンジンかかって「え~!こんなにぐんぐん進むの? ビックリダヨ」かもしれない。

けどこのカードが出たら、進むんすわ。タロットってそういうものなのです。出たカードのエネルギーがあなたに降り注ぐわけです。

あなたには戦車のエネルギー、2頭の黒と白のスフィンクスのエネルギー。

見切り発車? OK

準備不足? OK

自分の力不足? OK

成功確率低め? OK

はい、進もう!

たとえば、楽しみな運動会の予定があるとか、デートでもお出かけでもなんでもいいんだけど、とても楽しみなんだけど、その日の天気予報が100%雨だとする。だとしてもその日に向けて楽しみに、着々と準備を進める。そんなイメージかな。

先行きどうなるかわからなくても、進むんです。ただ、行き先は決まっている。そこはきちんと見る、ということが大事。この場合は運動会だよね。

闇雲に進むんじゃない。行き先を見据える。

そうしたら2頭のスフィンクスがあなたをぐんぐん引っ張っていくから、行き先を伝えないとスフィンクスが右往、左往してすっ転んじゃうからね。行き先を見据えて、まっすぐ進もう!

そして、その動きが下半期にもつながってきそうな予感。

さぁ、行き先決めて。レッツ・ゴー!!

(仕事運)

企画は成功、プレゼンなんかも勝てる運気

自分を信じてどんどん行こう

(恋愛運)

付き合いたい、結婚したい、別れたい、相手を見つけたい、結果を決めたらそこへ進めそう

【ラッキーフード/ラッキーアクション】

まっすぐなイメージの食べ物(たとえばポッキーとかタケノコとか)

Cを選んだあなた「女教皇 (逆位置)」

お天気が不安定なこの時期、あなたのメンタルも少し不安定になりそう。

本来のあなたは自分の内面とつながりスパスパッと物事に取り組んだり、決定すべき時は自分の内面の意見を聞いてサッと決めたりできるんですが、この時期のあなたはその繋がりのパイプがどこか曇っちゃってる、そんな感じになりそう。

本当にこの時期の空模様と見事にリンクですな。そして、自分と繋がるパイプがちょっと曇っちゃったあなた、ちょっとメンタル落ち込んだり、繊細になりすぎちゃったりしそう。

いつもみたいな直感ではなく、頭で考えたりしすぎると苦しくなるはず。それは純粋な内向ではなく、いらない要素を取り入れすぎてこじらせているから。そしてそれを曇らせる原因の一つが外的要因。この現代社会にありがちな「情報の多さ」だったりする。

最近占ねこの住む地域では晴れの日が少なく、雨が多くなってきています。そんな日ってついつい家にこもってしまう。家にこもって何しちゃうかっていうと、スマホとかみちゃったりしがち。雨の日はそんな時間が長くなりがち。

そうすると多すぎる情報が入ってきたり、SNSなんかたくさん見ると、知らないうちにちっちゃな棘が刺さったりすることもある。多すぎる情報に翻弄されたり、ちっちゃな棘の痛みで本当の自分の声が聞こえなくなったり、色々あるよね。

多すぎる情報は直感を曇らせる。そして、本当の自分と繋がるパイプを曇らせる。それだけは肝に銘じておいて。

あなたに必要なのは外にある情報ではなく、自分としっかり繋がることだ、とカードは言っています。

しっかり自分と繋がりましょう。きっともっと笑顔になる!

(仕事運)

周りの評価を気にしすぎたり、周りの期待に応えようとしすぎないでね。本当のあなたの期待に応えて

(恋愛運)

見た目やステイタスに気を取られないで、本当の心と心で繋がれる人を大切に

【ラッキーフード/ラッキーアクション】

ザクロや果物/デジタルデトックス

●著者プロフィール

占(うら)ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。

