¡ÚÁ´Ê¸¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç³èÆ°¼«½Í¤Î£Ê£Ï£±ÄáË¼¼®²¸¡ÖËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¼Õºá¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½
¡¡£Ê£Ï£±¡¦ÄáË¼¼®²¸¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È£³£±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤é³°ÉôÀìÌç²È¤é¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢£±£°Æü´Ö¤Î³èÆ°¼«½Í¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄáË¼¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ú°Ê²¼Á´Ê¸¡Û
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¾ð¤±Ìµ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ÇÉ¬¤º¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢£Ê£Á£Í¤Î³§ÍÍ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»öÌ³½ê¤Ï¡¢³èÆ°¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ï¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈË¡ÅªÃÎ¼±¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¼Ò²ñÎÑÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£