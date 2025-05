「Find your feet」の意味は？ヒントを見て考えてみて！

正解は「慣れてくる」でした!

だんだんと環境に馴染んで動けるようになることを指します。

「最初は不安だったけど、だんだん慣れてきた」という成長過程を表現するのにぴったりですよ。

「It took a while, but I’m finally starting to find my feet at my new job.」

(少し時間はかかったけど、新しい仕事にやっと慣れてきたよ。)