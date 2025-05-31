[5.31 J1第19節](サンガS)

※19:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 8 米本拓司

MF 10 福岡慎平

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

FW 93 長沢駿

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 5 アピアタウィア久

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

MF 29 奥川雅也

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

監督

チョウ・キジェ

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 32 土肥幹太

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

DF 47 木村誠二

DF 99 白井康介

MF 18 橋本拳人

MF 27 常盤亨太

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵