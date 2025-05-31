京都vsFC東京 スタメン発表
[5.31 J1第19節](サンガS)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
監督
チョウ・キジェ
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 47 木村誠二
DF 99 白井康介
MF 18 橋本拳人
MF 27 常盤亨太
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
監督
チョウ・キジェ
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 47 木村誠二
DF 99 白井康介
MF 18 橋本拳人
MF 27 常盤亨太
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵