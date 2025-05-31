Ankerの名作充電器｢Nano II 65W｣、27%OFFは正直安い #AmazonスマイルSALE
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年5月30日（金）9時から6月2日（月）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE｣を開催中。
現在、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できるUSB充電器「Nano II 65W」など、Anker（アンカー）の定番充電器がお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年5月31日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Ankerの名作充電器「Nano II 65W」が27%オフ、3290円はコスパ最強！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
3,290円
（27%オフ）
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Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
3,290円
（27%オフ）
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折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利な「Prime Wall Charger（100W, 3 ports, GaN）」が25％オフとお買い得！
Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
7,490円
（25%オフ）
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Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,390円
（18%オフ）
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複数の機器に同時に充電できる、Ankerの複数ポート搭載充電器もセール特価で勢揃い！
Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) (USB PD 充電器) (ブラック)
8,990円
（31%オフ）
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Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C 3ポート) (ブラック)
5,490円
（31%オフ）
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Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/USB PD対応】MacBook USB PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種
9,990円
（23%オフ）
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デスク周りをすっきり整理、コンパクトで6台同時接続可能な電源タップ「Anker PowerExtend」が15%オフ！
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン
1,690円
（15%オフ）
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Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
11,990円
（20%オフ）
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置くだけで充電できて便利。Ankerのマグネット式ワイヤレス充電器が23%オフ！
Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 ホワイト
9,990円
（23%オフ）
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Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1 Pad) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 /15 / 14 / 13 ホワイト
9,990円
（17%オフ）
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Anker マグネット式ワイヤレス充電器 ピカチュウモデル Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / 15 / 14 / 13
12,490円
（22%オフ）
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＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:｢AmazonスマイルSALE｣